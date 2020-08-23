3.450 rakımdaki Buzul Gölleri çevresindeki çöpler toplandı, Valilik teşekkür etti
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde bir grup vatandaş, İkiyaka Dağları'nda bulunan Sat Buzul Gölleri'nin çevresindeki çöpleri temizledi.
|23 Ağustos 2020 01:13
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Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, bir grup vatandaş, doğal güzellikleriyle öne çıkan İkiyaka Dağları'ndaki 3 bin 450 rakımlı Sat Buzul Gölleri'nin kirlenmemesi için çevredeki çöpleri topladı.
Vatandaşların çöpleri topladığı video, sosyal medyada kısa sürede birçok kişi tarafından izlendi.
Vali ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, duyarlı davranışlarından dolayı vatandaşlara teşekkür etti.
Vatandaşlarımızdan örnek davranış 👏HAKKARİ VALİLİĞİ (@HakkariValiligi) August 22, 2020
Hakkarili Vatandaşlarımız; İkiyaka Dağlarında bulunan 3.450 rakımlı Cilo ve Sat Göllerindeki muhteşem doğanın kirlenmemesi için örnek bir davranış sergileyerek çevredeki çöpleri toplayarak doğayı korumaya çalışıyor.@idrisakbiyik pic.twitter.com/YHiE10bjAP
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