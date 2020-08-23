İletişim Başkanlığı'nın düzenlediği konserlerde Ekin Uzunlar ve İrem Derici izleyiciyle buluştu

MEB: MESLEKİ ÇALIŞMALAR 18 EYLÜL'E KADAR OKULLARDA DEVAM EDECEK Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un EBA üzerinden gerçekleştireceği açılış konuşmasıyla başlayacak programda, ilk ders, Kovid-19 salgınına karşı koruyucu ve önleyici tedbirler ile okulda uyulması gereken kurallar olacak. Bakanlığın internet sitesinden de yayımlanan haberde "Okul yöneticileri ve öğretmenlerin okullardaki mesleki çalışmaları, 18 Eylül Cuma gününe kadar devam edecek" denildi.