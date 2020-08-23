Venezuela'dan 1500 ton peynir ithalatı ne anlama geliyor?
|23 Ağustos 2020 01:35
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Türkiye'nin toplam peynir üretimi 2019 verileriyle 671 bin 497 ton.
Et ve Süt Kurumu'nun Temmuz 2020 verilerine göre Türkiye'nin peynir ithalatı, 2019 yılında 6 bin 919 ton oldu.
Türkiye'nin peynir ihracatı 2019 yılı itibariyle 50 bin 190 ton.
Diğer taraftan Türkiye 9 milyonu Kıbrıs'tan olmak üzere 4 milyon dolarlık süt ürünü ithalatı yaparken, aynı ürün grubundan 180 milyon dolarlık ihracat yapıyor.
Dünya Gazetesi yazarı Ali Ekber Yıldırım bu verilerden hareketle "Venezuela'dan 1500 ton peynir ithalatına ihtiyaç yok" başlıklı bir yazı kaleme aldı. Gazeteci Şirin Payzın ise "Oysa doğalgazı bulmuştuk" diyerek uygulamayı eleştirdi.
Ancak Tarım Bakanlığı bürokratları, Venezuela'dan yapılan ithalata salt ticaret gözüyle değil, ülkeler arasındaki stratejik ilişkiler bağlamından da yaklaşılması gerektiğini belirtti. Venezuela, Mayıs ayında ABD destekli bir darbe maruz kalmış ancak darbe püskürtülmüştü. Türkiye son dönemde Venezuela lideri Maduro ile çok yakın ilişkiler kuruyor.
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