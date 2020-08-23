Kırıkkale'de otomobil tıra arkadan çarptı: 1 ölü, 4 yaralı
Kırıkkale'de tıra arkadan çarpan otomobildeki 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.
|23 Ağustos 2020 02:03
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Edinilen bilgiye göre, Kenan Yılmaz (37) yönetimindeki 68 HV 411 plakalı otomobil, Kırıkkale-Ankara kara yolunun Irmak beldesi mevkisinde, emniyet şeridinde duran Orhan K. idaresindeki 19 AAV 402 plakalı tıra arkadan çarptı.
Kazada, otomobil sürücüsü Yılmaz, olay yerinde hayatını kaybetti.
Yaralanan Yaren (14), Kardelen (13), Meral (34) ve Hamza Yılmaz (7), ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
Kazayı duyarak olay yerine gelen Yılmaz ailesinin yakınları, sinir krizi geçirdi.
Kaza nedeniyle kara yolunda yaklaşık 2 kilometre uzunluğunda araç kuyruğu oluştu.
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