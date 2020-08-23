Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan pideciye sürpriz ziyaret
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Üsküdar'da bir restoranda yemek yedi.
|23 Ağustos 2020 02:11
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Erdoğan, gün içinde Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ve Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile telefonda, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye ve beraberindeki heyetle Vahdettin Köşkü'nde görüştü.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, temaslarının ardından Vahdettin Köşkü'nden ayrılırken, Çengelköy Caddesi'nde vatandaşları selamladı, daha sonra caddedeki kebap ve pide satışı yapan bir restorana girdi.
Burada bir süre vatandaşlarla sohbet eden Erdoğan, beraberindekilerle yemek yedi.
Erdoğan, restorandan ayrılırken kendisine sevgi gösterisinde bulunan vatandaşları selamladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a İletişim Başkanı Fahrettin Altun da eşlik etti.
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