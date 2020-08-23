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Şarampole devrilen araçtaki 2 kişi öldü

İzmir'in Ödemiş ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti.
 23 Ağustos 2020 06:34
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Şarampole devrilen araçtaki 2 kişi öldü

İzmir'in Ödemiş ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Ödemiş istikametinden Nazilli yönüne giden Bilal Çamçı (58) yönetimindeki 09 RU 434 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

Araçtaki Murat Çabuk (43) olay yerinde, Bilal Çamcı ise kaldırıldığı Ödemiş Devlet Hastanesinde yaşamını yitirdi.
Anadolu Ajansı
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