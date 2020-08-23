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Yapay zeka ile it dalaşı

İnsansız hava araçlarında kullanılan yapay zeka yazılımları F-16 pilotunu 5-0 mağlup etti.
 23 Ağustos 2020 06:54
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Yapay zeka ile it dalaşı

Konvansiyonel silahlar yerini yapay zeka ile yazılım askerlere bırakıyor. İnsansız hava araçları ile birlikte artık hava kuvvetlerinde hakimiyet tamamen yapay zekaya geçiyor. Yapılan simülasyon testlerinde F-16 pilotları ile it dalaşına giren yapay zeka, rakiplerine şans bile tanımadı.

ABD Savunma Bakanlığına bağlı bir devlet kurumu olan DARPA'nın "AlphaDogfight Trial" yarışması kapsamında gerçekleştirilen it dalaşı karşılaşmasında Aurora Flight Sciences, EpiSys Science, Georgia Tech Research Institute, Heron Systems, Lockheed Martin, Perspecta Labs, PhysicsAI ve SoarTech takımlarının geliştirdiği yapay zekalar birbirlerine karşı yarıştı. Müsabakanın final ayağında Lockheed Martin'in yapay zekasını yenen Heron Systems'ın karşısına bu defa bir F-16 pilotu çıktı. Silah olarak sadece uçağın burnundaki makineli topun kullanıldığı mücadelede yapay zeka kontrolündeki F-16, savaş pilotunun yönettiği uçağı beş defa düşürmeyi başararak müsabakanın galibi oldu.

İt dalaşı denemeleri sırasında yapay zeka kontrolündeki F-16'ların müsabakalar sırasında "elde ettikleri tecrübeleri" kullanmaları ise yasaklandı. Bu sayede pilot daha uzun süre hayatta kalmayı başardı. Ancak günün sonunda insanın öğrenme hızı makinenin öğrenme hızına yetişemediği için kaybeden taraf savaş pilotu oldu.

PİLOTLARIN YERİNİ ALACAK

İt dalaşı en zorlu havacılık karşılaşmaları arasında yer alıyor. İt dalaşı yapabilecek kadar gelişmiş bir yapay zekalı pilotaj sistemi, gelecek savaş uçaklarının pilotsuz olacağını açık şekilde gösteriyor. Yapay zeka sistemleri sadece askeri değil sivil havacılıkta da gerçek "insan" pilotların yerini alacak deniyor. Bu konuda özellikle Airbus çok önemli araştırmalar yapıyor.

ÖMER TEMÜR

Türkiye
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