Toplu ulaşımdaki artış çok tehlikeli

Koronavirüs ile mücadele kapsamında 11 Mart sonrasında İstanbul'da toplu taşıma kullanım oranı ciddi ölçüde azaldı. Mart ayının başında yaklaşık 8 milyon akbil geçişi yapılırken bu sayı mart sonlarına doğru 400 bine düştü.

Toplu Ulaşım Bilim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı, normalleşmeyle birlikte toplu ulaşım kullanım oranının arttığını belirterek son verileri paylaştı: "İstanbul Valiliğimizin oluşturduğu Toplu Ulaşım Bilim Kurulu olarak her günü tespit ediyoruz. Bunun için ne gibi tedbirler alınır bunlara bakıyoruz. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin akbil verilerine göre Temmuz ayı itibarıyla 3 buçuk milyon yolcu var. Esas rakam 8 milyondu. Daha yarısı değil. Demek ki normal sürece geçtiğimiz zaman bu rakamlar iki kat daha artacak. Bir de sosyal mesafe kuralları var. Buna da dikkat edilmesi gerekiyor."

KAPASİTE ARTTIRILMALI

"Biz burada normal süreçler için tedbirler alıyoruz" diyen Mustafa Ilıcalı, şöyle devam etti: "Ulaşım talebi nasıl azaltılabilir, mesai saatlerinde düzenleme olabilir mi, bazı işler hala evden yapılabilir mi, üniversitede dersler pik saatlerde uzaktan eğitim olarak yapılabilir mi bütün bu tedbirleri almamız lazım. Çünkü bir taraftan görüyoruz ki vaka sayıları artıyor. Sosyal mesafe çok önemli. En fazla bulaşma yeri toplu ulaşım araçları, istasyonlar ve terminaller. Mesela metrobüs 1 milyon yolcu taşıyor. Koronavirüsü esas alırsak 600 bini geçmemesi lazım. Metrobüslerin kapasitesini kısa sürede artırmamız lazım. Aynı şekilde metroların da kapasitesinin artırılması gerekiyor."

Alternatif toplu ulaşım yollarının önemli olduğunu ifade eden Ilıcalı, "Deniz çok büyük bir imkan. Deniz ulaşımının ücretsiz yapılması çok önemli" ifadelerini kullandı.