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Özel okullarda indirim oranı hazırlığı

Yüz yüze eğitimin ertelenmesi nedeniyle velilerde özel okul ücretlerinde büyük indirim beklentisi oluştu. Özel okul dernekleri yüzde 5 ile yüzde 30 oranında indirim telaffuz ederken, veliler en az yüzde 50 olmasını istiyorlar
 23 Ağustos 2020 07:41
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Özel okullarda indirim oranı hazırlığı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), okullarda yüz yüze eğitimi 21 Eylül'e erteledi. Özel okullar, 17 Ağustos'tan itibaren yüz yüze eğitim yapacaklardı ancak MEB'in erteleme kararı üzerine, uzaktan eğitime geçmek zorunda kaldı. Bu durum okullara ödenen ücretlerle ilgili tartışmaları da beraberinde getirdi. Çünkü koronavirüs nedeniyle tüm okullarda 2019-2020 eğitim öğretim yılının ikinci döneminde 23 Mart'tan itibaren yüz yüze eğitime ara verilerek uzaktan eğitime geçilmişti. Bu süreçte yol ve yemek ücretlerini de peşin ödeyen ancak bu hizmetlerden yararlanamayan veliler, ödedikleri ücretleri okullardan geri istemişti. Bazı okullar ücret iadesinde bulunurken birçoğu ücretleri iade etmedi. Veliler, şimdi aynı mağduriyeti yaşamak istemiyorlar

MEB yakın takipte

Velilerden özel okulların ücretlerine yönelik gelen şikayetlerin artması üzerine MEB özel okulları uyarıcı nitelikte bir açıklama yaptı. Açıklamada "Özel okul velileri tarafından Bakanlığımıza ulaştırılan talep ve öneriler, titizlikle değerlendirilip, dikkate alınması gereken hususlar, özel okul temsilcileri ve sivil toplum kuruluşlarıyla paylaşılmıştır" denilerek konunun yakın takipçisi olunacağı vurgulandı.

Milliyet'ten Mine Özdemir Güneli ile Ozan Ömer Kadüker'in haberine göre; MEB'in bu açıklamasının ardından özel okul dernekleri, ücretlerin iadeleri ve uzaktan eğitimde indirim yapılmasına yönelik ortak bir çağrıda bulundu. Buna göre dernekler, özel okullardan hizmeti verilmeyen yemek ve servis ücretlerini velilere iade etmelerini ve uzaktan eğitim için de indirim oranı belirlemelerini istedi.

ÖZDEBİR Başkanı Naci Atalay, ÖZDER Başkanı Ahmet Akça, TÖZOK Başkanı Nurullah Dal, ÖZKURBİR Başkanı Hami Koç, TÖDER Başkanı İbrahim Taşel'in ortak imzasıyla yapılan açıklamada özetle verilmeyen yemek ve servis hizmetlerinden bedeli alınmaması, alınmışsa iade ya da mahsup edilmesi, kurumların yapacakları ya da yapacaklarını beyan edecekleri indirimleri dikkatle hesap etmeleri, derneklerin bu konuyu ve verilen sözleri yakından takip edeceği belirtildi. Açıklamada, "Bu yıl, kurumlarımız ve kurucuları için fedakarlık yılı olarak kabul edilmelidir.

Belirttiğimiz ilkeler çerçevesinde, velilerimizle güç birliği içinde, asla ticari kaygı taşımadan sürdürülebilir bir yol haritası ortaya koyacağımızı beyan ederiz" ifadesine yer verildi.

'Öğretmenler işsiz kalacak'

Bazı özel okul sahipleri ücret iadeleri ve indirim konusunda itirazlarını yükseltirken devletten bu konuda destek bekliyor, KDV'nin düşürülmesini ve kısa çalışma ödeneğinin devam etmesini talep ediyorlar. Eskişehir Gelişim Okulları Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Şahbaz'ın görüşü şöyle: "Özel okullar, kendi bütçelerini velilerden yaratıyor. O nedenle zorlanıyorlar. Özel, kamu ayrımı beni üzüyor. Özel okulların işletme gibi algılanması doğru değil. Özel okullar, bir ticari işletme olarak görülüyorsa o zaman gerekli kamusal müdahale yapılsın. Değilse de MEB'e bağlı kurumlar olarak değerlendirilmeliyiz. En az oteller, restoranlar kadar ekonomiye katkı sağlıyorlar. Sadece öğretmen istihdamını bile düşünsek çok önemli. Özel okulların da ayakta tutulması için devlet tarafından desteklenmesi gerekir. Bu indirimin arka planında uygulamalı ders veren öğretmenlerin sözleşmeleri iptal edilecek. Burada devletin devreye girmesi gerekiyor. Tamam indirim yapılsın ama devlet de okulları desteklemeli."

'Her okul indirim oranını kendi belirleyecek'

Velilerde büyük bir beklentisi oluşması nedeniyle açıklama yaptıklarını belirten Türkiye Özel Okullar Derneği (TÖZOK) Yönetim Kurulu Başkanı Nurullah Dal, uzaktan eğitim yapmaları durumunda özel okulların indirim oranlarını kendilerinin belirleyeceğini, bu oranın da yüzde 5 ile yüzde 30 aralığında olacağını kaydetti. Dal, Milliyet'e şu açıklamalarda bulundu: "Velilerin çıkış noktaları tasarruf ettiğimiz ve bu tasarrufu onlara yansıtmamız gerektiği yönündeydi. Bizim de esasında tasarruf ettiğimiz bir konu yok, masrafımız artmış durumda. Ama bu beklentiyi ve ekonomik krizin getirdiği kayıpları dikkate alarak velinin yanında hareket etmek için tavsiye niteliğinde bir açıklama yaptık. Okullarımızın çoğunun da bu konuda olumlu onayı var. Sonuçta bizim bir yaptırımımız yok ama yüzde 90 dernek tavsiyelerine katılım oluyor. Koronavirüs sürecinde masraf yapan, uzaktan eğitim yapsa da ücretlerinde indirime gitmeyen okullar da olabilir. Tasarruf ettiğimiz kalemlerin yanında online eğitimden dolayı harcadığımız daha fazla kalemler var. Bunu bir fedakarlık olarak velilerimizin bu dönemde ekonomik gelir kaybı gibi durumlarda yaşadıkları sıkıntıya güvence olsun diye okullarımıza sunduk. Açıklamamızda özellikle oran vermedik. Oranı her okul kendisi belirleyecek. Çünkü her okulun bütçesi, imkanı, ücreti farklı. Örneğin 15 bin TL'lik öğrenim ücreti olan okulun, 100 bin TL'lik ücreti olan okuldan çok faklı şartları olabilir."

Velilerin talebi en az yüzde 50

Veliler, kurdukları platformlar ve sosyal medya aracılığıyla seslerini duyurmaya çalışıyorlar. Özel Okul Velileri Platformu, taleplerini şöyle sıralıyor:

Güvenli bir yüz yüze eğitim şartları oluşmadan özel okulların elde edeceği kar düşünülerek yüz yüze eğitim kararı alınmasını istemiyoruz.

Uzaktan eğitim uygulanan dönemler için toplam okul ücretinde yapılacak indirim yüzde 50'nin altında olmamalı.

Yemek ve servis bedelleri ile indirim tutarı, eğitim öğretim yılı dönemi sonundan önce mahsuplaşma ve öteleme olmadan tek seferde ödenmeli.

Kitapların dijital alınma imkanı sunulmalı.

Öğretmenler mağdur edilmemeli.

Talepler özel okulların kararına bırakılmadan MEB tarafından denetlenmeli.

'Yükü veli sırtlamamalı'

Yavuz Öğütücü: 30.000 TL ödeme yaptım. Biz bütün parayı verin demiyoruz. Özel okullar online eğitim yaparsa ücretin yüzde 50'si iade edilmeli. En adaletli çözüm bu olur. Özel okullar da batmamalı ama bu zorluğun bütün yükünü de sadece veli değil okul da sırtlamalı.

Emek Tosun: Geçen yıl gidilmeyen dönemdeki servis, yemek ve genel giderler adı altında alınan ücretlerin tamamını, eğitim ücretinin de gidilmeyen kısma denk gelenin yüzde 50'sini talep ediyoruz. Bu dönem için de eğer online yapılacaksa ücretler yine iade edilmeli. Bizler yüz yüze eğitim için sözleşme yaptık.

Özgür Özkan: Kayıt sırasında imza attığımız sözleşmelerin yenilenmesi, online eğitim ücretlerinin ve öğretim uygulamaların belli bir standarda bağlanarak online eğitim kalitesinin yükseltilmesi en önemli beklentimiz.

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