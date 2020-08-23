Geriden başladık öne geçtik

Doğu Akdeniz ve Ege'deki işgal hamleleri ve ittifaklarının yoğunlaşması üzerine Türkiye, denizlerde proaktif stratejiye geçti.

Türkiye'nin denizlerdeki kıta sahanlığını belirleyen haritalar masaya konuldu. 462 bin kilometrekarelik Mavi Vatandoktrini deklare edildi ve diplomasinin işlemediği alanlarda gambot diplomasisi devreye sokuldu. İşgal denklemlerini bozan bir diğer hamle ise Türkiye'nin kıta sahanlığındaki haklarından vazgeçmeme kararlılığı oldu.

PİRİ REİS KIBRIS'IN GÜNEYİNDE

Dünyadaki gelişmelere karşı geç kalınmış olsa da Türkiye açık deniz hidrokarbon arama faaliyetlerini 1974 yılında, Yunanlıların Ege'de araştırma faaliyetlerine başlamasıyla eş zamanlı olarak başlattı. 2011 yılında Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin ada güneyinde 12 no'lu parselde sondaj başlatması üzerine Kıbrıs Türklerinin haklarının gasp edilmesi tehdidine karşı Koca Piri Reis araştırma gemisi Kıbrıs'ın güneyine gönderildi. Ardından hızla harekete geçildi ve Norveç'ten alınan Barbaros Hayrettin Paşa sismik araştırma gemisi, 2013 yılında hizmete başladı. Eş zamanlı olarak 2012 yılında Oruç Reis gemisinin milli imkanlarla inşasına başlandı. Oruç Reis de çalışmalara 2017 yılı itibariyle katıldı.

AÇIK DENİZ SONDAJDA BÜYÜK KABİLİYET

Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin Batılı ülkeleri Türkiye karşıtı eksende yanına çekme çabası üzerine Türkiye gerek araştırma gerekse sondaj platformlarına tek başına sahip olma stratejisi izledi. Araştırma gemileri ardından 2017 yılında Fatih sondaj gemisi satın alındı. Dünyadaki en iyi sondaj gemileri arasında gösterilen Fatih'in yanı sıra 2018 yılı sonu itibariyle Yavuz sondaj gemisiyle birlikte Türkiye, geriden başladığı açık deniz hidrokarbon arama ve sondaj faaliyeti yarışında öne geçti.YENİ

DENGELERİ AKDENİZ GAZI KURACAK

Gerek denizlerdeki caydırıcılık gücü gerekse hak ve menfaatlerine sahip çıkan kararlı politikaları sonucu ilk gaz kaynağına ulaşan Türkiye'nin bu keşfi ile denizlerdeki denge yeniden kurulacak. Bölgede istikrar sağlanmadan ve politik düğümler aşılmadan enerji kaynaklarından faydalanmanın imkansız oluşunun, bölge ülkelerinin politikalarını gözden geçirmelerine neden olması bekleniyor. Bölgemizde dengeleri değiştirecek gelişme ise Doğu Akdeniz enerjisine ulaşılmasıyla sağlanacak.

Kıymet Sezer