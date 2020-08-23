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Çakarlı eşkiya, dehşet saçtığı aracı satışa çıkarmış

Tehdit edip, bıçakladığı kişiye 'polisim' diyerek silah gösteren daha sonra 6 kez bıçaklayan Uysal, kayıplara karıştı. Uysal olayın ardından 'pes dedirten' bir harekete daha imza attı. Trafikte dehşet saçtığı 34 PML 55 plakalı minibüsünü dehşetin ardından internetten satışa çıkardı
 23 Ağustos 2020 08:41
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Çakarlı eşkiya, dehşet saçtığı aracı satışa çıkarmış

Muhammed Enes Uysal isimli şehir eşkiyası, yol verme tartışması yaşadığı Dadaş Araş'ı 'polisim' diyerek tehdit etti. Daha sonra 6 yerinden bıçakladı. Olayın ardından sosyal medyaya görüntüler düştü. Polis ekipleri kaçan Uysal'ı yakalamak için çalışma başlattı. Uysal'ın 6 ayrı suç kaydı olduğu öğrenildi. Hakkında yakalama kararı çıkartılırken, yurt dışına çıkış yasağı da konuldu.

Hürriyet'in haberine göre; İstanbul Hadımköy'de ambalaj işiyle uğraşan üç çocuk babası Dadaş Aras (28), Başakşehir yolundaki bir yakınına 30 bin liralık ödeme yapmak üzere önceki akşam saat 18.00 sıralarında yola çıktı. Kamyonetiyle yolda ilerleyen Aras'ın arkasına, üzerinde çakar lambası bulunan, camları siyah film kaplı 34 PML 55 plakalı lüks bir minibüs yanaştı. Minibüsün sürücüsü selektör yaparak Aras'tan yol istedi. Müsait olmadığı için sağa yanaşamayan Aras, şerit genişleyince yol verebildi. Bu kez de el kol hareketi yapan sürücü, minibüsünü aniden Aras'ın önüne kırdı. Aracından inen 'çakarlı maganda', kendisini polis olarak tanıtarak küfretti, "Neden yol vermiyorsun" dedi.

6 KEZ BIÇAKLADI

O anları telefonuyla kaydeden Aras ise "Araba uzun, yol genişleyince yol verdim. Hem sana neden yol vereyim" dedi. Bir fabrikatörün oğlu olduğu öğrenilen Muhammed Enes Uysal isimli saldırgan, bu sırada Aras'a yumruk atarak yere düşürdü. Kimlik isteyen, silahla tehdit eden saldırgan, daha sonra belindeki bıçağı çıkararak yerde yatan Aras'ı belinden 6 defa bıçakladı, minibüsüyle kayıplara karıştı.

6 SUÇ KAYDI VAR

Ağır yaralanan Aras, sürünerek yoldan geçen bir araçtan yardım istedi. Kan kaybından bilincini kaybeden Aras, hastaneye kaldırılarak ameliyata alındı, hayati tehlikeyi atlattı. Çeşitli suçlardan 6 kaydı olan, hakkında yakalama kararı çıkarılan Uysal'ın ev ve işyerlerine baskın yapıldı ancak izine rastlanmadı.

OLAYIN ARDINDAN ARACI SATIŞA ÇIKARDI

Muhammed Enes Uysal, dehşet saçtığı 34 PML 55 plakalı minibüsünü olaydan sonra internetten satışa çıkardı. Ancak daha sonra hem ilanı kaldırdı hem sosyal medya hesaplarını kapattı. Akşam saatlerinde Büyükçekmece Hadımköy'de bulunan minibüs, emniyet müdürlüğü otoparkına götürüldü.

30 BİN LİRASINI ÇALDI

Dadaş Aras yaşadıklarını şöyle anlattı: "Ben polisim, sen neden bana yol vermiyorsun dedi. Benden ehliyet ve ruhsatımı istedi. İnanmadım, 'Önce sen polis kimliğini göster' dedim. Sonra bana belindeki silahı gösterdi. Küfür etmeye başlayınca telefonumla kaydettim. Kaydı bitirdikten sonra aracıma doğru yürüyordum. Enseme yumruk attı, yere düştüm. Üzerime çıktı, beni bıçaklamaya başladı. Arkama baktığımda kamyonetime binmişti. Etrafı karıştırıyordu. Sonra olay yerine polis gelmiş. Cüzdanım ve kimliğim kamyonetin altında bulunmuş. Ama torpidodaki 30 bin lira paramı bulamamışlar. Saldırgan paramı da alıp kaçmış. Beni bıçaklarken yalvardım 'Benim çocuklarım var yapma' dedim. Dinlemiyordu. İfademi alan polisler, saldırganın birçok sabıkası bulunduğunu ve bir iş adamının oğlu olduğunu söyledi."

HERKES KULLANAMAZ

İçişleri Bakanlığı trafikte yetkisiz çakar kullanımının önüne geçmek için geçen yıl bir genelge yayınlamıştı. 1 Kasım 2019 tarihinde hayata geçen genelgeye göre çakar kullanma izni, ambulans, itfaiye, kolluk araçları ile tehdit değerlendirmesi kapsamında devletin en üst protokolüne verildi.
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