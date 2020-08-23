İnsansız kara aracı yıl sonu hazır
|23 Ağustos 2020 08:45
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HAVELSAN Genel Müdürü Mehmet Akif Nacar, göreve yeni atanması dolayısıyla basın mensupları ile bir tanışma toplantısı gerçekleştirdi.
HAVELSAN'ın savunma sanayiine yönelik çalışmalarına ilişkin değerlendirmeler yapan Nacar, şunları söyledi:
DAHA YÜKSEK HEDEFLERE ULAŞACAĞIZ: Defense News Dergisi tarafından açıklanan dünyanın ilk 100 savunma şirketi listesinde HAVELSAN'ın bu yıl ilk kez yer alması ve Türkiye'nin ilk kez 7 şirketle temsil edilmesi oldukça önemli. Listede önümüzdeki yıllarda kalabilmek de önemli. Daha yüksek noktalara yavaş yavaş, hedeflerimizi ve ciromuzu büyüterek ulaşmak istiyoruz. Listeye giren diğer 6 firmamızı da kutluyorum.
SÜRÜ ZEKALI SİSTEMLER: HAVELSAN olarak otonom sistemlere de girdik. Bu konuda sürü algoritmalarını uygulayalım istedik. Dolayısıyla, sürü zekalı sistemler üzerinde yoğunlaştık. Sadece otonomi değil, aynı zamanda bunların sürü olarak da hareket etmesi konusunda çalışmalar yürütüyoruz. Geçen yıl IDEF'te insansız kara aracını sergiledik. O zaman otonom özellikte değildi, uzaktan kumandalıydı. Son testlerle birlikte insansız hale getirdik, kendi kendine rotayı takip edebiliyor, belli bir görevi icra edebiliyor. Bu bir AR-GE projesi. Önünde bir takvim, bir zaman var. İnşallah yıl sonunda hazır hale getireceğiz.
HAVELSAN'IN UFKUNU AÇACAK: HAVELSAN'ın en önemli projelerinden biri de Hava Kuvvetleri Komutanlığı için 1990'lı yıllardan itibaren geliştirilmeye başlanan ve güncel ihtiyaçlara göre halen geliştirmesi süren Hava Kuvvetleri Bilgi Sistemi Projesi (HvBS). Bu projenin bir benzerinin Deniz Kuvvetleri Komutanlığı için de projelendirme çalışmalarına başladık. ORSA diye adlandırılan proje, Deniz Kuvvetleri'nin ihtiyacına hitaben geliştirilecek. Henüz projelendirme aşamasında. Bu proje HAVELSAN'ın ve sektörün ufkunu açacak.
MMU PROJESİNE DAHİL OLDUK: HAVELSAN, yaklaşık 25 yıla yakın bir süredir simülatörler alanında önemli bir birikme sahip. Bu birikimi farklı alanlara kanalize ederek, ekip arkadaşlarımızla Milli Muharip Uçak (MMU) projesine girmeye karar verdik. Simülatörde geliştirdiğimiz harekat test ortamı yazılımını daha da geliştirerek, yabancı muadilleriyle eş düzeye getirerek kullanıma açalım diye düşündük. Bunun için de 1 yıldan fazla süredir Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) ve Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) ile görüşüyoruz."
BARIŞ ŞİMŞEK
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