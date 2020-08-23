Rize'deki şiddetli yağış: 2 kişi yaralandı
|23 Ağustos 2020 08:50
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Rize'de şiddetli yağışın ardından oluşan heyelan nedeniyle 4 ev boşaltıldı, sel sularına kapılan ve heyelan altında kalan 2 kişi yaralandı.
Kentte dün başlayan ve aralıklarla etkili olan yağış, İyidere, Derepazarı, Güneysu, Çayeli, Ardeşen ve merkez ilçelerinin yanı sıra merkeze bağlı Salarha ve Muradiye beldelerinde hasara neden oldu.
Güneysu ilçesinde Gürgen Deresi taştı, bazı köylerin yolu ulaşıma kapandı. Başköy'de derenin taşması nedeniyle tedbir amacı ile biri üç katlı, biri 2 katlı iki ev boşaltıldı. Merkeze bağlı Dağsu Mahallesi'nde de heyelan nedeniyle Dursun Ali Toptan'a ait altında ekmek fırını bulunan 5 katlı bina ile iki katlı ev boşaltıldı.
İl genelince çok sayıda otomobilde sel suları ve heyelan nedeniyle maddi hasar meydana geldi.
Sel sularına kapılan Hamide Kayış ile heyelan altında kalan Mustafa İnce yaralandı. Hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınan her iki vatandaşın da vücudunda kırıklar olduğu, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Yağmur nedeniyle merkez ve ilçelerde zemin kattaki dükkanlarda su baskını nedeniyle hasar oluştuğu kaydedildi.
Jandarma ve AFAD ekipleri heyelan ve sel suları nedeniyle mahsur kalan 15 kişiyi güvenli bölgeye ulaştırdı.
Karayolları, İl Özel İdaresi ve belediye ekipleri havanın aydınlanması ile birlikte yol temizleme çalışmalarını hızlandırdı.
Öte yandan Rize Valisi Kemal Çeber, Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin ve İl AFAD Müdürü Şakir Kurk bölgede incelemelerde bulundu.
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