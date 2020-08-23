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Bakan Kasapoğlu'ndan KYK borçları açıklaması

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu: Resmin bütününe bakmak lazım. Borcunu ödemeyenler için çalışan ve çalışmayanlara yönelik çok önemli adımlar atıldı.
 23 Ağustos 2020 09:15
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Bakan Kasapoğlu'ndan KYK borçları açıklaması

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Kredi ve Yurtlar Kurumu borçlarına ilişkin, ' Resmin bütününe bakmak lazım. Borcunu ödemeyenler için çalışan ve çalışmayanlara yönelik çok önemli adımlar atıldı.' açıklamasında bulundu.

Hürriyet Gazetesi'nden Gizem Karakış'a konuşan Bakan Kasapoğlu; '(KYK borçlarıyla ilgili tartışmalar) 18 yıl önce 45 lira olan burs ve krediler bugün 550 liraya geldi. 190 bin kapasiteli olan yurtlar, 700 bine çıktı. Okullar tatil oldu, burs ve kredi ödemelerini kesmedik. Öğrencilerden, yurtta kalmadıkları sürece ücret almadık. Resmin bütününe bakmak lazım. Borcunu ödemeyenler için çalışan ve çalışmayanlara yönelik çok önemli adımlar atıldı.' dedi.

YURTLAR HAZIR MI?

"Tedbirlere en azami derecede riayet edilecek. Bu virüsün yurtlarımızda yayılımını engellemek için hassasiyet göstereceğiz. Yurtlardaki yöneticilerimize bu konuyla ilgili bir de eğitim vereceğiz. Yurtlardaki odalarını ve yataklarını yurtdışından gelen öğrencilere teslim etmiş öğrencilerimiz, yuvalarına geldiklerinde yeni normale uyum sağlayacaktır. Biz de onlara odalarını eskisinden çok daha temiz bir şekilde teslim edeceğiz.

GENÇLERLE MASKE ÜRETTİK

Gençlerimizle gurur duyuyorum. 2019'u 'gönüllülük' olarak ilan ettik. Vefa Sosyal Destek Grupları'nda gençlerimiz şevkle, aşkla ve heyecanla görev aldı. Gençlik Merkezleri'nde yaklaşık 1 milyon bez değil, siper maske ürettik. Bizzat evde yaptılar. Gençlere 'fikir sizden, destek bizden' diyoruz. Rekor başvuru aldık. Sosyal, spor, çevre, doğa, girişimcilik ve hayvanları koruma gibi hangi konu olursa olsun her anlamda projelerini getiren gençleri destekleyeceğiz. Değerlendirmeleri 25 gün içerisinde sonuçlandıracağız. Bu proje için 35 milyon TL ayırdık.
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