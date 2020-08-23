87 model Doğan marka otomobilini 100 bin liraya satmadı

Küçükçekmece'de oto lastiği işi yapan Mahmut Çınar, gözü gibi baktığı 1987 model Doğan marka otomobiline değer biçemiyor. Çınar, araba meraklılarının görmek için şehir dışından geldiği 33 yaşındaki aracını 100 bin TL'ye dahi satmadı.

Küçükçekmece Cennet Mahallesinde oto lastiği işi yapan Mahmut Çınar, ikinci sahibi olduğu 1987 model Tofaş marka Doğan aracına gözü gibi bakıyor. Araba meraklıları 33 yaşındaki aracı şehir dışından görmeye ve birlikte fotoğraf çektirmeye geliyor. Bütün parçaları orijinal olan araç 4 bin 800 kilometrede ve hala yedek lastiği de kullanılmamış durumda. Garanti ve satış belgeleri de ilk günkü gibi muhafaza ediliyor. Üç nesildir araba işiyle uğraştıklarını söyleyen Çınar, araba işinin kendisi için bir tutku olduğunu ifade etti.

"Araç için 100 bin lira teklif ediyorlar"

Araç sahibi Mahmut Çınar, "Araba merakı aileden geliyor. Rahmetli amcamlar, babamlar İstanbul'un sayılı araba ustalarındandı. Birkaç tane daha arabamız var. Doğan marka arabamız yine bir hemşehrimizdeydi. 1987 model ilk sahibi de çok iyi saklamış şu anda 4 bin 800 kilometrede. Zannediyorum Türkiye'de eşi benzeri yok. Biz de kısmet olursa çocuklarımıza torunlarımıza bırakacağız. Özellikle Doğan meraklılarını aracımızı görmeye çayımızı içmeye bekleriz. Bu araç için 12-13 farklı ilden insanlar arıyorlar satın almak için ama Allah sattırmasın. Satacağım belki de en son eşyamdır bu araç. 3-4 kişi falan araç için 100 bin lira teklif ediyorlar. 100 bin liralık araba çok var piyasada ama bu araç tek. Şu an ihtiyacımız olmadığı için araca bir değer biçemiyoruz" dedi.