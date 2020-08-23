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KDK, salgında idari izin alamayan risk gruplarının yanında

Kamu Denetçiliği Kurumu, Covid-19 risk grubunda olup idari izin alamayanlara dostane çözümler üretiyor.
 23 Ağustos 2020 10:19
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KDK, salgında idari izin alamayan risk gruplarının yanında

İhlas Haber Ajansının geçtiği habere göre; Kamu Denetçiliği Kurumu, Covid-19 risk grubunda olup idari izin alamayanlara dostane çözümler üretiyor.

İdare ile vatandaş arasında dostluk köprüsü kuran Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK) Covid-19 salgını sürecinde vatandaşın imdadına koşmaya devam ediyor. Pandemi sürecinde alınan tedbirler kapsamında covid-19 hastalığı risk grubunda olan kronik hasta çalışanlar idari izinli sayılıyor. Metastatik veya kemoterapi-radyoterapi alan kanser hastaları, KOAH ile insüline bağlı diyabet hastası olan personeller durumlarını ibraz ettikleri takdirde evden çalışabiliyor. Ancak bazı vatandaşlar, pandemi tedbirleri kapsamında sayılan hastalıklardan mustarip olmalarına rağmen idari izin için onay alamıyor.

Bu durumdaki hastalardan istenen e-nabız sisteminden Covid-19 kronik risk durumu raporu alamayan vatandaşlar risk grubu içinde oldukları halde işe giderek hayatlarını tehlikeye attıkları gerekçesiyle KDK'ya başvuruyorlar.

KDK girişimleriyle aile hekimi raporu da geçerli sayılıyor

KDK vatandaşlardan gelen yoğun talepleri çözmek için ilgili idareler nezdinde çalışmalar yapmaya başladı ve yapılan girişimler neticesinde e-nabız sisteminden rapor alamayan kronik hastalığa sahip vatandaşlar Sağlık Bakanlığı'nın yeni kararıyla Aile Hekimliğinden alınacak "Covid-19 İdari İzin Tanısı" raporuyla izinli sayılabilecek. Hastalıkları yanında salgın hastalıklara karşı da tedbirli davranmak zorunda olan vatandaşlara yardım eden KDK'ya talepler geldikçe dostane çözümler üretilmeye devam ediliyor.
İhlas Haber Ajansı
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