Trafikte kadına tokat attı, hayatının şokunu yaşadı
|23 Ağustos 2020 10:21
|Yazdır
İstanbul Sarıyer'de trafikte yol verme tartışmasında bir kadına tokat atan adam sert kayaya çarptı. Eski tekvandocu olan kadın, adamı fena şekilde dövdü. Vatandaşların araya girmesiyle kavganın büyümesi önlendi. Olay anı bir vatandaşın cep telefonuna böyle yansıdı.
Olay, geçtiğimiz günlerde İstanbul'da meydana geldi. Bir ara sokakta yol tartışması yüzünden bir kadın ve bir erkek sürücü tartışmaya başladı. İddiaya göre, kendine yol vermediğini için sinirlenen erkek sürücü aracından inip, kadın sürücüye sinirlenerek tokat attı. Eski tekvandocu olan Fatma Z. isimli kadın ise tokat karşısında önce kendini savundu daha sonra ise yaşlı adamın burnundan tutarak etkisiz hale getirdi. Bu sırada el freni çekilmeyen adamın kullandığı araç ise hareket etti. Aracın hareket etmesi ile panikleyen yaşlı adam, yaklaşık 2 metre giden aracına hızla binerek el frenini çekti. Kadın ise yaşlı adamın arkasından yumrukları vurmaya devam etti. Bu sırada ikilinin arasına bir genç girerek ayırdı. Yaşlı adamın aracına binerek olay yerinden uzaklaşmasının ardından kadın da aracına binerek olay yerinden uzaklaştı. Olay anları ise bir vatandaşın cep telefonuna saniye saniye yansıdı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Ressam bankacıdan 2 milyonluk büyük vurgun
23 Ağustos 2020 10:30
|Doktor, doktor eşini kediye kıyma verdiği için darp edip evden kovdu
23 Ağustos 2020 08:53
|Rize'deki şiddetli yağış: 2 kişi yaralandı
23 Ağustos 2020 08:50
|Çakarlı eşkiya, dehşet saçtığı aracı satışa çıkarmış
23 Ağustos 2020 08:41
|Ünlü giyim devinde kardeş kavgası... 'FETÖ'cü ve 'hain' deyip CİMER'e şikayet etti
23 Ağustos 2020 08:15
|Şarampole devrilen araçtaki 2 kişi öldü
23 Ağustos 2020 06:34
|AK Parti Giresun Milletvekili: 3 kişinin sele kapılarak kaybolduğu bilgisi var
22 Ağustos 2020 23:04
|Başkentte kargo deposunda çıkan yangın hasara yol açtı
22 Ağustos 2020 22:12
|Milas'tan çalınan araç İstanbul'da çekici üzerinde yakalandı
22 Ağustos 2020 21:57
|Çanakkale'de Panama bandıralı gemiye operasyon!
22 Ağustos 2020 20:49