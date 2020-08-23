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Ressam bankacıdan 2 milyonluk büyük vurgun

Sahte kimliklerle banka müşterilerini dolandırttığı öne sürülen banka memuresi Sünye G., yakayı ele verdi. Aynı zamanda ressam olan Sünye G. hakkında 17 yıla kadar hapis istendi
 23 Ağustos 2020 10:30
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Ressam bankacıdan 2 milyonluk büyük vurgun

Atatürk Havalimanı'ndaki bir banka şubesinde görevli bulunan ve aynı zamanda ressam olan bankacı Sünye G.'den büyük vurgun. Özel bir banka, 2 Nisan 2019'da bir müşterinin kendi izni dışında hesabından yüksek miktarda para çekildiği ihbarı üzerine inceleme başlattı. Birkaç müşterinin daha aynı şekilde dolandırıldığı saptandı.

Sabah'tan Osman Asiltürk'ün haberine göre; ortak noktaları banka hesaplarındaki yüklü paraları olan müşterilerin işlemlerini yapan Atatürk Havalimanı şubesindeki görevli Sünye G. takibe alındı. Aynı zamanda ressam olduğu öğrenilen Sünye G.'nin iddiaya göre 28 Mart 2019'da kimlik paylaşım sistemi üzerinden müşterilerden E.G.'nin kimlik bilgisi, kimlik görüntüsü, imza bilgisi, bakiye bilgisi, telefon ve iletişim bilgilerinin yasak olmasına rağmen ekran görüntülerini kendi mailine gönderdiği, kısa süre sonra da kimliği belirsiz kişilerce paralar çekildiği belirlendi. Banka, mağdur olan iki müşterisine 2 milyon 94 bin TL para ödemek zorunda kaldı.

SUÇUNU İNKAR ETTİ

Sünye G.'nin mailleri detaylı şekilde incelendi. Başka müşterilerin tüm kimlik ve hesap bilgilerini içeren ekran görüntülerine ulaşıldı. Banka, suçunu inkar eden Sünye G. hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu. Sünye G. hakkında 17 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.
Sabah
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