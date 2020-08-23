Müdürü virüse yakalanan PTT Şubesi dezenfekte edildi
PTT şube müdürünün korona virüs testinin pozitif çıkmasının ardından Eskişehir'in Günyüzü ilçesinde bulunan PTT şubesi dezenfekte edildi
|23 Ağustos 2020 11:03
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PTT şube müdürünün korona virüs testinin pozitif çıkmasının ardından Eskişehir'in Günyüzü ilçesinde bulunan PTT şubesi dezenfekte edildi.
Eskişehir'in Günyüzü ilçesindeki PTT şubesi, şube müdüründe korona virüs çıkmasından dolayı bir süreliğine kapatılmıştı. Olayın ardından ilçe sakinlerinin daha fazla mağdur olmaması için belediye ekiplerince bina dezenfekte edildi. Diğer yandan, Pazartesi günü itibarıyla PTT Eskişehir İl Müdürlüğünden gelen ekip tarafından şube hizmete açılacak.
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