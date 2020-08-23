Koronavirüs ikizleri ayırdı... Aile cenazeye bile gidemedi
Elazığ'da, kronik rahatsızlığı da bulunan liseli Osman Koç (15), coronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. İkiz kardeşi Hasret ve annesi, karantinada olmaları nedeniyle Osman'ın cenazesine katılamadı.
|23 Ağustos 2020 11:10
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Karakoçan ilçesine bağlı Sarıcan beldesinde yaşayan ve kronik rahatsızlığı bulunan lise öğrencisi Osman Koç'a, koronavirüs belirtileri gösterince Covid-19 testi yapıldı. Test sonucu pozitif çıkan Koç, Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi'nde koronavirüs tedavisine alındı.
İkiz kardeşi Hasret ve annesi Muhlise Koç da karantinaya alındı. Bütün müdahalelere rağmen tedaviye yanıt vermeyen Koç, dün gece hayatını kaybetti. Sarıcan'da toprağa verilen Koç'un ailesi, karantinada olduğu için cenaze törenine katılamadı.
Osman Koç'un ölümü, ilçe halkını üzerken, karantinadaki ailenin durumu sağlık ekiplerince sürekli kontrol ediliyor.
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