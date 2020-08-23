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KDV indirimi yeme-içme sektöründe hareketliliği yüzde 20 artırdı

Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği (TÜRES) Genel Başkanı Ramazan Bingöl, yeme-içme hizmetlerinde KDV'nin yıl sonuna kadar yüzde 1'e düşürülmesi sonrası sektördeki hareketliliğin yüzde 20 arttığını söyledi
 23 Ağustos 2020 11:33
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KDV indirimi yeme-içme sektöründe hareketliliği yüzde 20 artırdı

Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği (TÜRES) Genel Başkanı Ramazan Bingöl, yeme-içme hizmetlerinde KDV'nin yıl sonuna kadar yüzde 1'e düşürülmesi sonrası sektördeki hareketliliğin yüzde 20 arttığını söyledi.

Salgından en çok etkilenen sektörler arasında bulunan yeme-içmede KDV yüzde 1'e indirilmiş, bu alanda yaşanan kaybın önüne geçilmesi ve hareketliliğin sağlanması hedeflenmişti.

Sektör temsilcileri, aradan geçen sürede KDV indiriminin sektöre yaptığı etkiye ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

TÜRES Genel Başkanı Bingöl, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının sektörü ciddi sıkıntıya soktuğunu ve işletmelerin günlerce hatta aylarca sadece paket servis hizmeti verebildiğini anlattı.

Bazı restoranların kısa süre öncesine kadar hiç açılmadığını dile getiren Bingöl, normalleşme adımlarının yanı sıra birçok etkenle birlikte sektörde hareketliliğin başladığını bildirdi.

Bingöl, yeme-içme sektöründe KDV'nin yüzde 8'den yüzde 1'e düşürüldüğünü anımsatarak, "İki milyon insanın istihdam edildiği, yıllık yaklaşık 140 milyar liralık bir hacme ulaşan sektörümüze yapılan bu indirimin meyvelerini görmeye başladık." dedi.

- "Bahçeli restoranlar yüzde 100'e ulaştı"

TÜRES Genel Başkanı Bingöl, restoranlarda ciroların henüz geçen yılın aynı dönemine ulaşamadığını belirterek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"KDV'nin yüzde 1'e düşürülmesi sonrası bazı restoranlar bu indirimi fiyatlarına yansıtırken, bazıları da pandemi sürecindeki kayıpları nedeniyle yapmayı düşündüğü zammı iptal etti. Kapalı kaldığı dönemde uzun süre çalışamayan ve hala ciroları geçen yılın aynı dönemine ulaşmaya restoranlar zam yapmayı düşünüyordu. Çok büyük kısmı bu zammı iptal etti. KDV indirimi sonrası sektörde hareketlilik yüzde 20 arttı."

Bingöl, doluluk oranının geçen yılın aynı dönemine göre AVM restoranlarında yüzde 40, normal işletmelerde yüzde 60, bahçelilerde ise yüzde 100'e ulaştığını bildirdi.

- "Tüketicinin alım gücü korundu"

Gastronomi Turizm Derneği Üyesi Ahmet Sait Tütünci, indirimin, pandemi sebebiyle 4 aydır durağan olan sektöre can suyu olduğunu söyledi.

Tütünci, "Son tüketiciye faydası, indirim veya yükselen maliyetlere rağmen fiyat artışını engellemek olmuştur. Bu sayede olası işsizlik oranının artması engellenerek, toplum olarak alım gücümüzün korunmasına fayda sağlandı." diye konuştu.

Ahmet Sait Tütünci, pandemi sürecinde yavaşlayan dış turizm nedeniyle darbe alan yeme-içme sektörünün, KDV indirimi sonrası iç turizmle hareketlendiğini, bu etkinin artacağını ve ilk iki çeyreğe göre üçüncü çeyreğin çok daha iyi olacağını sözlerine ekledi.
Anadolu Ajansı
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