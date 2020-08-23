Erdoğan'dan, Giresun'da yaraların sarılması talimatı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Giresun'da meydana gelen sel ve heyelan sonrası bölgenin durumunu ve arama-kurtarma çalışmalarını yakından takip ediyor.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, olayın hemen ardından ilk olarak İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu Giresun'a gönderen Erdoğan, gece boyunca ve sabah, bölgenin durumu ve arama-kurtarma çalışmalarıyla ilgili İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan bilgi aldı.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum da Erdoğan'ın talimatıyla Giresun'a gitti.

Yaşanan sel ve heyelanda hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet dileyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaraların sarılması için devletin tüm imkanlarıyla seferber edilmesi ve bu tür olayların tekrar yaşanmaması için gerekli adımların atılması talimatını verdi.

Giresun'da meydana gelen selde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Selden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun. Kayıp vatandaşlarımızın bulunması ve yaraların bir an evvel sarılması için devletimiz tüm kurum ve kuruluşlarıyla seferberdir. Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) August 23, 2020

Giresunda selden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Selde hayatını kaybeden vatandaşımıza Allahtan rahmet diliyor, kayıp vatandaşlarımıza sağ salim ulaşılmasını temenni ediyorum. Ekiplerimizle süreci yakından takip ediyoruz. Murat KURUM (@murat_kurum) August 22, 2020

Bakanımız Sn. @suleymansoylu'nun başkanlığında Giresun AFAD İl Müdürlüğünde, yaşanan sel felaketi sonrası Hasar Tespit ve Koordinasyon Toplantısı gerçekleştiriliyor pic.twitter.com/9fJE4EeUut TC İçişleri Bakanlığı Maske😷 Mesafe️ Temizlik🧼 (@TC_icisleri) August 23, 2020