MSB: Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait helikopter Giresun'da görevlendirildi
|23 Ağustos 2020 12:05
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait bir helikopterin arama-kurtarma faaliyetlerine destek olmak için Giresun'da görevlendirildiğini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza ait bir adet helikopter arama-kurtarma faaliyetlerine destek olmak üzere Giresun'da görevlendirilmiştir. Selde şehit düşen askerimize ve hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyoruz. Tüm Giresunlu hemşehrilerimize geçmiş olsun."
Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza ait bir adet helikopter arama-kurtarma faaliyetlerine destek olmak üzere Giresun'da görevlendirilmiştir. Selde şehit düşen askerimize ve hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyoruz. Tüm Giresunlu hemşehrilerimize geçmiş olsun. pic.twitter.com/oF2zCogwBGT.C. Milli Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) August 23, 2020
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