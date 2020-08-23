İki ilden yeni karantina haberleri geldi
|23 Ağustos 2020 13:59
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KOCAELİ
Kocaeli'de bir sokak karantinaya alındı
Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir sokakta karantina uygulaması başlatıldı.
Alınan bilgiye göre, Şirinsulhiye Mahallesi Ömerağa Sokak'ta pozitif vaka ve bunlarla temaslı kişiler olduğu tespit edildi.
Test sonucu pozitif çıkan ve hastanede tedavi altına alınan kişinin, diğer evlerdeki bazı vatandaşlarla temas kurduğu gerekçesiyle İlçe Hıfzıssıhha Kurulunca sokağın karantinaya alınmasına karar verildi.
Kartepe Kaymakamlığı Vefa Sosyal Destek Grubu, Kartepe Belediyesi ve jandarma ekipleri, karantinaya alınan binalarda vatandaşların ihtiyaçlarını karşılıyor.
Sokakta başlatılan karantina uygulamasının 7 gün süreceği bildirildi.
BATMAN
Batman'ın Sason ilçesinde korona virüs salgını nedeniyle 4 ev daha karantinaya alındı.
Sason kaymakamlığından yapılan açıklamada, Aşağı Mahallede iki ayrı adreste, Emek Mahallesinde bir adreste ve Orta Mahalledeki bir adreste 22 Ağustos'tan itibaren korona virüs salgınının kontrolü amacıyla Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27. ve 72. maddeleri kapsamında ikinci bir değerlendirmeye kadar karantina uygulamasına karar verildiği ve karantina sürecinin hali hazırda devam ettiği ifade edildi. Açıklamada, "Tüm vatandaşlarımızın kendi ikametlerinde kalmaları, çok zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaları, ilçemize ve köylerimiz dışarıdan gelen misafirlerin ikamet ettiği kişilerle beraber 14 gün boyunca dışarı çıkmamaları ve misafir kabul etmemeleri, hem kendi hem toplum sağlığı açısından hayati derecede önemlidir. Korona virüs salgını ile mücadele kapsamında gelinen nokta itibariyle, bir süredir büyük bir toplumsal başarı ve sabırla uyguladığımız tedbirlerin salgının yayılım hızının düşmesi noktasında sonuçlar vermesiyle birlikte normalleşme sürecine geçilmiştir. Yeni normalleşme süresince vatandaşlarımızın kontrollü sosyal hayat, maske kullanımı, sosyal mesafe ve el hijyenine dikkat etmeleri hem kendi hem de toplum sağlığı açısından son derece önemlidir. Bu konuya riayet edilip edilmediği muhtarlarımız ve kolluk birimlerimiz tarafından denetlenecektir. Riayet etmeyen kişiler zorunlu karantinaya alınacaktır" denildi.
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