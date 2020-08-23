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6 ildeki bazı yerler 'sit alanı' ilan edildi

Antalya, Isparta, Balıkesir, Burdur, Afyon ve Nevşehir'deki bazı yerler, 1 ila 3'üncü derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edildi
 23 Ağustos 2020 13:08
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6 ildeki bazı yerler 'sit alanı' ilan edildi

Antalya, Isparta, Balıkesir, Burdur, Afyon ve Nevşehir'deki bazı yerler, 1 ila 3'üncü derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığının Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan ilanına göre, 1'inci derece arkeolojik sit alanı olarak belirlenen yerler şöyle:

"- Isparta'nın Yalvaç ilçesi Bağkonak köyü Velitepe eteklerindeki antik dönem nekropol alanı ile Sütçüler ilçesi Müezzinler köyü Akçakesmebeli mevkisindeki ve çiftlik yerleşim yerindeki kalıntılar.

- Antalya'nın Alanya ilçesi İmamlı Mahallesi ile Gazipaşa ilçesi Karalar Mahallesi antik dönem yerleşim alanı.

- Antalya'nın Serik ilçesi Deniztepe Mahallesi Üstsahancık Tepe mevkisindeki antik dönem yerleşim alanı.

- Burdur'un Karamanlı ilçesi Mürseller köyü Aktepe mevkisindeki tümüslerin bulunduğu alan.

- Antalya'nın Kaş ilçesi Sarıbelen Mahallesi ve kısmen Gökçeören Mahallesi'nde kalan Ortacık, Alkaya ve Tarlalı Tepe mevkilerindeki antik yapı kalıntıları, antik yol ve terasların bulunduğu alan ile Belenli Mahallesi'ndeki antik yapı kalıntıları, sarnıç ve tarım teraslarının bulunduğu alan.

- Antalya'nın Kemer ilçesi Tekirova Mahallesi'ndeki kısmen orman alanında, Olympos Beydağları Sahil Milli Parkı sahasında, Ortasehil Meydan mevkisindeki antik dönem yerleşim alanı.

- Antalya'nın Korkuteli ilçesi Yazır Mahallesi ve Döşemealtı ilçesi Akkoç ve Mellidağ mahalleri, antik dönem çiftlik yerleşim mahalleri ile antik dönem yamaç yerleşim alanı.

- Afyon'un Dinar ilçesi Pınarbaşı Mahallesi Karabayır mevkisindeki Karabayır Nekropolü ile Bolvadin ilçesi Söğüt ve Felfeli Mahallesi'ndeki antik yol."

Manisa Şehzadeler ilçesi Karayenice Mahallesi'nde bulunan Köyiçi mevkisindeki arkeolojik alanın da 3. derece sit alanı olmasına karar verildi.

Balıkesir'in Sındırgı Mahallesi Kocakonak Mahallesi Mandıra-Kocakonak Nekropolü de ikinci derece sit alanına çevrildi. Aynı ilçede Çoturtepe Mahallesi Ulus mevkisindeki Zindan Kayalıkları birinci derece sit alanı ilan edildi.

- Saray Yer Altı Şehri'nin güvenlik gerekçesiyle ziyarete kapatılmasına karar verildi

Kapadokya Alan Başkanlığı Komisyon Kararı'na da yer verilen Resmi Gazete'de Nevşehir'in merkez ilçesi Çardak köyündeki Saray Yer altı Şehri'nin birinci derece sit alanı olarak tescil edilmesine, yer altı şehrinin sınırlarının kapalı kısımlarında genişleme potansiyeli bulunduğundan ilgili müzece bilimsel çalışmaların yapılmasına ve can ile mal güvenliği açısından ziyarete kapatılmasına karar verildi.

Nevşehir'in merkez ilçesi Kavak beldesi Aşağı Mahalle Kerkezlik mevkisi Dikilitaş Tepesi'ndeki anıt mezar da 1'inci derece sit alanı ilan edildi.

Erzincan'ın Tercan ilçesi Çadırkaya beldesinde bulunan Pekeriç Kalesi'ndeki 1'inci derece arkeolojik sit sınırının sayısallaştırılması, kalenin zirve noktasındaki TV vericileri ve barakaların Müze Müdürlüğü denetimde kaldırılması kararlaştırıldı.
Anadolu Ajansı
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