Giresun şehidinin ateşi Çanakkale'ye düştü
Giresun ve ilçelerinde yaşanan sel felaketi, Çanakkale'nin Eceabat ilçesini de yaktı geçti. Jandarma Uzman Çavuş Onur Kıran menfez çökmesi sonucu şehit oldu.
|23 Ağustos 2020 13:12
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Giresun ve ilçelerinde yaşanan sel felaketi, Çanakkale'nin Eceabat ilçesini de yaktı geçti. Jandarma Uzman Çavuş Onur Kıran menfez çökmesi sonucu şehit oldu.
Giresun ve ilçelerinde dün etkili olan şiddetli yağışlar sonrası Tirebolu-Doğankent karayolunda menfezin çökmesi sonucu, Jandarma Uzman Çavuş Onur Kıran şehit oldu.
Çanakkale'nin Eceabat ilçesinde yaşayan şehit jandarma Uzman Çavuş Onur Kıran'ın ailesi Filiz ve Müjdat Kıran çifti acılı haberi alınca üzüntüye boğuldu. Acılı ailenin Eceabat ilçesi Çamburnu Sitesi'ndeki yaşadığı ev ve apartman Türk bayrağı ile donatıldı.
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