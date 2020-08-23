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Faizler düşüyor, ikinci el otomobilde fiyatlar artıyor

İkinci el otomobilde hareketlilik sürüyor. Gaziantep'te her pazar günü kurulan ikini el araç pazarında yoğunluk yaşanırken, alım ise yüksek fiyatlardan dolayı düşük kalıyor.
 23 Ağustos 2020 13:45
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Faizler düşüyor, ikinci el otomobilde fiyatlar artıyor

İkinci el otomobilde hareketlilik sürüyor. Gaziantep'te her pazar günü kurulan ikini el araç pazarında yoğunluk yaşanırken, alım ise yüksek fiyatlardan dolayı düşük kalıyor.

Pandemiden dolayı sıfır otomobilin durduğu dünya piyasasında ikinci el otomobillere rağbet artıyor. Banka faizlerinin de düşmesiyle ikinci el araçta fiyatlar son 6 ayda yüzde 100 seviyesinde artış gösterdi.

Gaziantep'te kurulan ikinci el araç pazarına gelen vatandaşlar, fiyatlar karşısında sadece araçlara bakmakla yetiniyor. Hem alıcı hem de satıcıların memnun kalmadığı pazarda satış ise oldukça düşük oluyor. Araç almak için pazara gelen ama umduğu fiyatı bulamadığını belirten Mustafa Alkan, iki aydan bu yana gelen zamlarla vatandaşın araç almaya yanaşamadığını söyledi. Yetki belgesinin biran önce hayata geçmesi gerektiğini belirten Alkan, "10 bin liralık araba 20 bin lira oldu. Sabahtan geldik dolanıyoruz, her taraf pahalı ne yapacağız. Herkes kendi işini yapsın. Markette bu işi yapıyor, bakkalda ama adamın yetki belgesi olsa muhatap olacağın insanı bilirsin. Burada aracı oluyorsun, yetki yok bir şey yok. Verdi mi bitti iş, vatandaş olarak muhatap bulamıyorsun" dedi.

Faizler düştü, fiyatlar uçtu

Aracını satmak için ikinci el oto pazarının yolunu tutan Ahmet Yorulmaz ise aracını satamadığını belirtti. Fiyatların artmasına düşen faizlerle birlikte artan talebin neden olduğunu ifade eden Yorulmaz, "Gaziantep'te 10 bin kişi faizle araba aldığı zaman karşılığında 10 bin tane araç alıyor. Kim ne konuşursa konuşsun fazla yazıyor. Talep az olursa fazla yazabilir mi, talep olduğu için adam fazla yazıyor" ifadelerini kullandı.
İhlas Haber Ajansı
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