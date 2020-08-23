Koronavirüs hastasının bahçesinde hasatı jandarma yaptı
Bingöl'de jandarma ekipleri, Korona virüs (Covid-19) hastasının bahçesini hasat yaparak, örnek bir davranış sergiledi
|23 Ağustos 2020 14:08
|Yazdır
Bingöl'de jandarma ekipleri, Korona virüs (Covid-19) hastasının bahçesini hasat yaparak, örnek bir davranış sergiledi.
Merkez İçmeler Mahallesinde ikamet eden ve Covid-19 testi pozitif çıkan Müzeyyen Başçı, evinde karantinaya alındı. Karaciğer hastası olan eşi de karantina süresince köydeki evlerinde kalmaya başladı. İl jandarma Komutanlığı ekipleri, Başçı'yı kontrol etmek için evine gitti. Jandarma ekiplerini gören kadın, eşinin köyde ve kendisinin de karantinada olduğu için bostanındaki hasadı yapamadığını söyledi. Bunun üzerine mahalle muhtarı ile birlikte bahçeye giden jandarma ekipleri, bahçedeki sebzeleri topladı.
Toplanan sebzeler ekipler tarafından kadına teslim edildi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Görevler şaşkına döndü... Evin balkonunu haraya çevirmişler
23 Ağustos 2020 14:12
|Bursa'da sosyal mesafesiz düğün kameralara yansıdı
23 Ağustos 2020 13:24
|Uzmanlar uyarıyor! Doluluk oranı yüzde 50'nin altına düştü
23 Ağustos 2020 12:49
|Giresun'da can kaybı 4'e çıktı
23 Ağustos 2020 12:13
|Firdevs ninenin gözyaşı döktüğü yanmış ağaçların yerinde fidanlar yeşeriyor
23 Ağustos 2020 12:09
|MSB: Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait helikopter Giresun'da görevlendirildi
23 Ağustos 2020 12:05
|Borç aldığı arılarla başladığı bal üretiminde taleplere yetişemiyor
23 Ağustos 2020 12:01
|Kapı kapı dolaşarak karantinadaki vatandaşları kontrol ediyorlar
23 Ağustos 2020 11:57
|Abant, Gölcük ve Yedigöller'e HES koduyla giriş dönemi
23 Ağustos 2020 11:45
|Polisler hayvanları korumak için görev başında
23 Ağustos 2020 11:20