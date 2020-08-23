Görevler şaşkına döndü... Evin balkonunu haraya çevirmişler
Bursa'nın Gemlik ilçesinde, apartmanın 1'inci kat balkonunda bakımı yapılan atı görenler şaşırdı. Kötü kokudan rahatsız olan mahalleli, cep telefonu kamerasıyla atı görüntüledi
|23 Ağustos 2020 14:12
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Görüntüler, Gemlik'e bağlı Balıkpazarı Mahallesi'nde çekildi. 4 katlı binanın 1'inci katındaki evin balkonunda bulunan atı gören mahalleli, şaşkınlık yaşadı.
Çevresinin bir bölümünün brandalarla kaplandığı görülen evin balkonundaki atın iple bağlı olması dikkat çekti. Evin balkonunun hara gibi kullanımı, çevreye de kötü kokuların yayılmasına neden oldu.
Cep telefonu kamerasıyla kaydedilen ve sosyal medyada paylaşılan görüntüler, hayvanseverlerin tepkisini çekti.
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