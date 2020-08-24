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BT Rehber Öğretmenlerinin görevleri yeniden belirlendi

Milli Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü 19.08.2020 tarih ve 10930287 sayılı yazısıyla da Fatih Projesi ile Bilişim Teknolojileri araçlarının ve elektronik içeriklerin öğrenme ve öğretme sürecinde etkin kullanılması hedefi doğrultusunda BT Rehber Öğretmeni görevlendirmelerinin Milli Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü 30.12.2015 tarih ve 13507730 sayılı yazısı ve 10.02.2020 tarih ve 2969663 sayılı yazılarında belirtilen esaslar çerçevesinde yapılması ve Fatih Projesi BT Rehberliği Görevleri ile Fatih Projesi Eğitmenleri Faaliyet Formu değiştirilmiştir.
 24 Ağustos 2020 10:10
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BT Rehber Öğretmenlerinin görevleri yeniden belirlendi

Fatih Projesi Kapsamında yapılan BT Rehberliği görevlendirmeleri ile ilgili, Milli Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü 30.12.2015 tarih ve 13507730 sayılı yazısıyla "Fatih Projesi BT Rehberliği Görevi" verilmesiyle alakalı yapılacak görevlendirmelerin esasları belirlenmiş ve formları doğrultusunda yapılması gerekenler sırlanarak Fatih Projesi BT Rehber öğretmenlerin görevleri açıklanmıştı.

Milli Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü 10.02.2020 tarih ve 2969663 sayılı yazısıyla da Fatih Projesi BT Rehberliği Görevi" verilmesiyle alakalı yapılacak görevlendirmelerin esaslarına eklemeler yapılmıştır.

Milli Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü 19.08.2020 tarih ve 10930287 sayılı yazısıyla da Fatih Projesi ile Bilişim Teknolojileri araçlarının ve elektronik içeriklerin öğrenme ve öğretme sürecinde etkin kullanılması hedefi doğrultusunda BT Rehber Öğretmeni görevlendirmelerinin Milli Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü 30.12.2015 tarih ve 13507730 sayılı yazısı ve 10.02.2020 tarih ve 2969663 sayılı yazılarında belirtilen esaslar çerçevesinde yapılması ve Fatih Projesi BT Rehberliği Görevleri ile Fatih Projesi Eğitmenleri Faaliyet Formu değiştirilmiştir.

Milli Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü 30.12.2015 tarih ve 13507730 sayılı yazısı için tıklayınız.

Milli Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü 10.02.2020 tarih ve 2969663 sayılı yazısı için tıklayınız.

Milli Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü 19.08.2020 tarih ve 10930287 sayılı yazısı için tıklayınız.

EKLER:

1-Fatih Projesi BT Rehberliği Görevini Yürütecek Öğretmenlerin Görevleri için tıklayınız.

2-Fatih Projesi BT Rehberliği Görevi Başvuru Formu için tıklayınız.

3-Fatih Projesi Eğitmenleri Faaliyet Formu için tıklayınız.

4-Bilişim Teknolojileri Rehber Öğretmen Görevlendirme Teklif listesi için tıklayınız.

İŞTE FATİH PROJESİ BT REHBERLİĞİ GÖREVİNİ YÜRÜTECEK ÖĞRETMENLERİN GÖREVLERİ

Fatih Projesi BT Rehberliği görevini yürüten öğretmenler, okulundaki öğretmen, öğrenci ve velilere yönelik olarak aşağıda belirtilen konularda tanıtım, bilgilendirme, sınıf içi uygulama ve rehberlik faaliyetlerini yürüteceklerdir. Bu kapsamda okulda yapılacak tüm toplantılara (kurul, zümre, veli toplantısı vb.) konu ile ilgili gündem maddesi eklenmesi sağlanacaktır. Yapılacak tüm uygulamalar okul müdürlüğünün yazılı onayı ile yürütülecek ve istenmesi halinde değerlendirme komisyonuna sunulacaktır.

Fatih Projesi BT rehberliği görevini yürütecek öğretmenlerin görevleri:

1) Görevli olduğu okulda bütün öğretmen ve öğrencilerin EBA şifresi almasını sağlamak.

2) Görevli olduğu okulda, EBA içeriklerini ve EBA ders kullanılarak ders işlenişini kapsayan sınıf içi uygulamalarına rehberlik yapmak.

3) Yapılacak sınıf içi uygulamanın görevli olduğu okulun tüm öğretmenlerini kapsayacak şekilde planlamasını yapmak.

4) EBA Canlı Ders uygulama süreçlerinde okul idaresine, desteğe ihtiyaç duyan öğretmen ve öğrencilere rehberlik yapmak.

5) Görevlendirildiği okulda bulunan veya il milli eğitim müdürlükleri tarafından yapılan planlama doğrultusunda ilçesinde bulunan EBA Destek Noktalarında öğrenci ve öğretmenlere destek vermek ve rehberlik yapmak.

6) Eğitim Bilişim Ağı (EBA) portalının kullanımı konusunda okuldaki öğretmen ve öğrencilere tanıtım ve bilgilendirme yapmak.

7) Eğitim Bilişim Ağı (EBA) portalının kullanımı konusunda velilere tanıtım ve bilgilendirme yapmak.

8) EBA Ders öğrenim yönetim sisteminin kullanımı konusunda öğretmen ve öğrencileri bilgilendirilerek etkin kullanımı konusunda sürekli rehberlik yapmak.

9) EBA, EBA Ders, Akademik Destek konularında bilgilendirme afişleri hazırlamak.

10) Eğitim Bilişim Ağı (EBA) portalı içerisinde yapılan öğrenci paylaşımlarını haftalık olarak kontrol etmek. Uygunsuz paylaşımların kaldırılması ve öğrencilerin uyarılması yönünde gereken işlemleri yapmak.

11) Fatih Projesi kapsamında kurulan BT destekli sınıfların amacına uygun bir şekilde kullanılmasını, kullanıma hazır ve işler durumda tutulmasını sağlamak,

12) Okulun BT araçlarının garanti süresince amacına uygun kullanımını sağlamak, BT araçlarının garanti takip işlemleri konusunda ilgili kişilerle koordinasyonu sağlamak,

13) Fatih Projesi kapsamında kurulan BT destekli sınıflarda kullanılan işletim sistemi ve çeşitli yazılımlar ile ders içeriklerinin güncel ve işler vaziyette tutulmasını sağlamak.

14) Okulunda, Fatih Projesi ile ilgili ve BT araçlarının satın alınmasına yönelik idari ve teknik şartnamelerin hazırlanması, muayene ve kabulü vb. işlemler için kurulacak komisyonlarda görev almak,

15) BT konusunda düzenlenecek yarışmaları planlamak, organize etmek, yürütmek ve bu yarışmalar için kurulacak değerlendirme komisyonlarında görev yapmak,

16) Okul web sitesinin hazırlanması, yayınlanması ve güncel tutulmasıyla ilgili web yayın ekibinde görev yapmak,

17) Okulun bilişim teknolojilerine yönelik faaliyetleriyle ilgili bilgilerin okul web sitesinde yayınlanmasını ve bu bilgilerin güncel tutulmasını sağlamak.

18) Bakanlığın Bilişim teknolojilerine ilişkin program ve projelerinde öğretmen ve öğrencilere rehberlik yapmak.

19) Fatih Projesi BT Rehberliği görevi kapsamında yapmış olduğu rehberlik faaliyetlerini aylık olarak "FATİH PROJESİ BT REHBERLİĞİ FAALİYET FORMU" na işlemek.

20) Bilişim Teknolojileri İl Koordinatörü ile iş birliği içinde çalışmak,

Ahmet KANDEMİR
Memurlar.Net
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