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PİKTES öğretmenleri de seminer programlarına katılacak

 24 Ağustos 2020 00:01
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PİKTES öğretmenleri de seminer programlarına katılacak

Milli Eğitim Bakanlığı Suriyeli Çocukların Türk Eğitim Sistemine Entegrasyonunun Desteklenmesi Projesi (PİKTES) Koordinatörlüğü 18.08.2020 tarih ve 10791141 sayılı yazılarıyla PİKTES öğretmenlerinin, görev yapmakta oldukları kurumlarda MEB öğretmenlerinin katılım sağlayacağı seminer ve eğitim programlarına katılmaları gerektiği bildirildi.

"Ülkemizde misafir edilen Suriyelilerin eğitim imkanlarının geliştirilmesi ve kaliteli eğitime erişimlerinin sağlanması amacıyla Avrupa Birliği tarafından sağlanan hibe çerçevesinde 20 Aralık 2018 - 20 Aralık 2021 tarihleri arasında yürütülecek olan "Suriyeli Çocukların Türk Eğitim Sistemine Entegrasyonunun Desteklenmesi Projesi (PİKTES)" bünyesinde geçici olarak görevlendirilen PİKTES öğretmenlerine ait iş ve işlemler Proje Merkez Yönetim Ofisi tarafından gerçekleştirilmektedir.

2020 - 2021 eğitim ve öğretim yılı içerisinde. Bakanlığımızca uygulanacak olan ^Öğretmenlerin Mesleki Çalışma Programları. 24 Ağustos 2020 Pazartesi günü başlayacaktır. Bu kapsamda. PİKTES öğretmenlerinin, görev yapmakta oldukları kurumlarda MEB öğretmenlerinin katılım sağlayacağı seminer ve eğitim programlarına katılmaları gerekmektedir."

Ahmet KANDEMİR
Memurlar.Net - Özel

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