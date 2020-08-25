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Eşi emekli olan öğretmen il içi özür durumu yer değiştirmesine başvurabilir mi?

Mevzuat hükümlerinden de görüleceği üzere, eşi emekli olan öğretmenin özür durumu yer değiştirmelerinde il içi yada il dışı başvuru yapabileceği hakkında bir kısıtlama söz konusu değildir.
 25 Ağustos 2020 10:00
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Eşi emekli olan öğretmen il içi özür durumu yer değiştirmesine başvurabilir mi?

Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama Ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin "Diğer nedenlere bağlı yer değiştirmeler" başlıklı 51. maddesi 2.fıkrasındaki; "(2) Eşi emekli olan öğretmenler, eşinin emekliye ayrılış tarihinden itibaren bir yıl içinde eşinin ikamet ettiği yere yer değiştirme isteğinde bulunabilir." hükümlerine,

2020 Yaz Tatili Öğretmenlerin Aile Birliği, Sağlık, Can Güvenliği Mazeretleri Ve Engellilik Durumu İle Diğer Nedenlere Bağlı Yer Değiştirme Duyurusunun "B. MAZERET DURUMLARI" bölümü "B.5. Diğer Nedenlere Bağlı Yer Değiştirmeler" başlıklı 5. maddesindeki; "Öğretmenlerden; b) Eşi emekli olanlar, eşinin emekliye ayrılış tarihinden itibaren bir yıl içinde eşlerinin ikamet ettiği yere,

Yukarıda sayılanlardan; (b) bendi kapsamında başvuranlardan eşlerinin emekli olduğunu gösterir belge istenecektir. (Emekli olacak TSK mensuplarında buna ilişkin beyan alınacaktır.)" açıklamalarına göre; eşi emekli olan öğretmen bir yıl içinde emekli olan eşinin ikamet ettiği yere yer değiştirme başvuruda bulunabilmektedir.

Mevzuat hükümlerinden de görüleceği üzere, eşi emekli olan öğretmenin özür durumu yer değiştirmelerinde il içi yada il dışı başvuru yapabileceği hakkında bir kısıtlama söz konusu değildir.

Fakat aşağıda örneğini verdiğimiz olayda il milli eğitim müdürlüğü yetkilisi öğretmenimizin il içinde eşinin emeklilik durumundan dolayı yer değiştirme talebini "il içi ve ilçeler arası emeklik durumundan yer değişikliği yapılmadığı" gerekçesiyle başvuruyu ret etmiştir.

Bu durum, hem öğretmenlerin hem de sorumlu olan yetkililerin mevzuatı iyi bilmeleri ve yer değiştirmeler için çıkan kılavuzları iyi okumaları gerektiğini bir kez daha ortaya koymuştur. Bu öğretmenimizİn sorunu Milli Eğitim Bakanlığının devreye girmesiyle çözümlenmiştir.

Ahmet KANDEMİR
Memurlar.Net - Özel

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