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Adana'da orman yangını yerleşim yerlerini tehdit ediyor

Kozan ilçesindeki yangının yerleşim yerlerini tehdit etmesi nedeniyle bazı evler boşaltıldı
 23 Ağustos 2020 14:55
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Adana'da orman yangını yerleşim yerlerini tehdit ediyor

Adana'nın Kozan ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangının yerleşim yerlerini tehdit etmesi nedeniyle bazı evler boşaltıldı.

Kuyubeli Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Adana Orman Bölge Müdürlüğüne ait 30 arazöz, 15 su tankeri, 6 helikopter ve 2 yangın söndürme uçağıyla alevlere müdahale ediliyor.

Yangının yerleşim yerlerini tehdit etmesi nedeniyle bazı evlerin boşaltıldığı öğrenildi.
Anadolu Ajansı
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