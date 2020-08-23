Ana sayfa » ... » Adli Olaylar
Adana'da orman yangını yerleşim yerlerini tehdit ediyor
Kozan ilçesindeki yangının yerleşim yerlerini tehdit etmesi nedeniyle bazı evler boşaltıldı
|23 Ağustos 2020 14:55
|Yazdır
Adana'nın Kozan ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangının yerleşim yerlerini tehdit etmesi nedeniyle bazı evler boşaltıldı.
Kuyubeli Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Adana Orman Bölge Müdürlüğüne ait 30 arazöz, 15 su tankeri, 6 helikopter ve 2 yangın söndürme uçağıyla alevlere müdahale ediliyor.
Yangının yerleşim yerlerini tehdit etmesi nedeniyle bazı evlerin boşaltıldığı öğrenildi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Düğünde kavga çıktı, gelin ve 2 kişi hastanelik oldu
23 Ağustos 2020 15:38
|Bakan Kurum'un korumaları Çorum'da kaza yaptı: 4 yaralı
23 Ağustos 2020 14:45
|Giresun'da pes dedirten görüntü... Bunlar da sel fırsatçıları
23 Ağustos 2020 14:28
|Ankara Adliyesi karşısında şüpheli paket alarmı
23 Ağustos 2020 13:36
|Ressam bankacıdan 2 milyonluk büyük vurgun
23 Ağustos 2020 10:30
|Trafikte kadına tokat attı, hayatının şokunu yaşadı
23 Ağustos 2020 10:21
|Doktor, doktor eşini kediye kıyma verdiği için darp edip evden kovdu
23 Ağustos 2020 08:53
|Rize'deki şiddetli yağış: 2 kişi yaralandı
23 Ağustos 2020 08:50
|Çakarlı eşkiya, dehşet saçtığı aracı satışa çıkarmış
23 Ağustos 2020 08:41
|Ünlü giyim devinde kardeş kavgası... 'FETÖ'cü ve 'hain' deyip CİMER'e şikayet etti
23 Ağustos 2020 08:15