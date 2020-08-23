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Rusya'dan kritik S-400 açıklaması! Türkiye ile ikinci anlaşma imzalandı

Rus devlet silah ihracat şirketi Rosoboronexport'un Başkanı Aleksandr Miheyev, Türkiye'ye S-400 sevkiyatına yönelik ikinci anlaşmanın imzalandığını, ancak Moskova ve Ankara'nın anlaşmanın uygulanmasına yönelik mali modeli görüştüklerini söyledi.
 23 Ağustos 2020 14:58
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Rusya'dan kritik S-400 açıklaması! Türkiye ile ikinci anlaşma imzalandı

Geçen yıllarda ABD ile Türkiye arasında ciddi bir krize sebep olan S-400 füze savunma sistemi ile ilgili Rusya'dan kritik bir açıklama geldi.

Sputnik Türkiye'de yer alan habere göre, Rus devlet silah ihracat şirketi Rosoboronexport'un Başkanı Aleksandr Miheyev, Türkiye'ye S-400 sevkiyatına yönelik ikinci anlaşmanın imzalandığını açıkladı.

Miheyev, Moskova ve Ankara'nın anlaşmanın uygulanmasına yönelik mali modeli görüştüklerini söyledi.

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, haziran ayında Moskova ve Ankara'nın ikinci parti S-400 sevkiyatı için prensipte anlaştığını söylemişti.

Rus devlet savunma sanayi şirketi Rostec'in Başkanı Sergey Çemezov ise Türkiye'ye ek S-400 sevkiyatına yönelik yeni anlaşmanın muhtemelen gelecek yıl imzalanacağını düşündüğünü ifade etmişti.
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