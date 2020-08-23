Ağır hasta sayımızdaki artış devam ediyor
|23 Ağustos 2020 20:45
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Sağlık Bakanlığı 23 Ağustos 2020 tarihli verileri açıkladı.
Türkiye'de son 24 saatte 1217 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 19 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 258 bin 249, can kaybı 6 bin 121 oldu.
Son 24 saatte 795 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 237 bin 165 oldu.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada; ' Bugün 80.000'den fazla yeni test yapıldı. 1.217 yeni hasta tespit edildi. Ağır hasta sayımızda artış devam http://ediyor.Pnömoni oranı kontrol sınırında seyrediyor. Gücümüz tedbirlere uyumumuz kadar. Sonunda yenilen virüs olacak.' ifadelerini kullandı.
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