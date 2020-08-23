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Türk Telekom'dan sosyal medya'daki iddialara ilişkin açıklama

Türk Telekom, 22 Ağustos 2020 Cumartesi gecesi sosyal medya platformunda bir kullanıcının şikayeti üzerine gündeme getirilen iddialara dair açıklama yayınladı.
 23 Ağustos 2020 15:18
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Türk Telekom'dan sosyal medya'daki iddialara ilişkin açıklama

Türk Telekom, 22 Ağustos 2020 Cumartesi gecesi sosyal medya platformunda bir kullanıcının şikayeti üzerine gündeme getirilen iddialara dair açıklama yayınladı.

Türk Telekom'dan yapılan açıklamada, yaşanan hadisede kullanıcının saat 22.11'de sosyal medyada paylaştığı şikayetine sosyal medya müşteri destek ekiplerinin 22.52'de yanıt verdiği, kendisinden iletişim bilgilerinin istendiği ve bilgilerin gece saatlerinde ulaşması nedeniyle kullanıcı ile 23 Ağustos Pazar sabahında kendisiyle irtibat kurulduğu kaydedildi. Açıklamada, şu bilgiler aktarıldı:

"Bahse konu şikayetle ilgili ivedilikle yapılan araştırmalarla, gündeme taşınan iddiaların gerçek dışı olduğu ve hiçbir vatandaşımızı rencide edecek bir yaklaşımın yaşanmadığı tespit edilmiştir.

Yapılan incelemede, annesi adına işlem yapmak isteyen müşterimize, yasal düzenlemeler nedeniyle hat açma ve kapama işlemlerinin, diğer telekomünikasyon operatörlerinde olduğu gibi, ıslak imza ile bayiden ve hat sahibi tarafından yapılması zorunluluğunun ifade edildiği görülmüştür. Bu yönlendirmenin yapılmasına rağmen müşterimiz sürecin telefonda çözümlenmesini talep etmiştir. Kişisel verilerin güvenliği gereğince, müşterimize, annesine ait hatla ilgili talepte bulunmasının da yine yasal prosedürün dışında olduğu aktarılmış, müşterimizin annesi ile birlikte en yakın bayiye gitmesi konusunda da yardımcı yönlendirme yapılmıştır. Ayrıca ekiplerimiz, esas müşterimiz olan şikayet sahibinin annesi ile hat kapatma işlemlerini başlatmak üzere temasa geçmişlerdir."

34 bin kişilik personeli olan Türk Telekom'un, müşteri şikayeti operasyonlarını 10 bine yakın çalışanı ile sürdürmekte olduğu vurgulanan açıklamada, "Türkiye'nin 26 ilinde 38 lokasyonda çağrı merkezlerinde her dil, din ve ırktan çok dilli çalışanı ile bu süreçleri hiçbir ayrımcılığa yer vermeden, kanun yapıcıların belirlediği düzenlemeler çerçevesinde yürütmektedir." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, 180 yıldır Türkiye'nin 81 ilinde din, dil, ırk ayrımcılığı yapmadan hizmet veren Türk Telekom'un, çalışmalarını büyük bir hassasiyetle, herhangi bir ayrımcılığa yer vermeden sektörel yasal düzenlemeler doğrultusunda sürdürmekte kararlı olduğu kaydedilerek, "Türk Telekom ekiplerinin ve halkımızın bu konuda tahrike kapılmamaları ve itidal içinde hareket etmeleri önemle rica olunur." uyarısında bulunuldu.
Anadolu Ajansı
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