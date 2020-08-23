Erdoğan: 5 ölümüz vardı, yaralı sayısı ise 12 civarında

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tuzla'daki Desan Tersanesi'nde düzenlenen Yeni Deniz Sistemleri Teslim Töreni'nde konuştu. Erdoğan, denizlerde caydırıcılık olması için uçak gemisi inşa edilmesi gerektiğini söyledi. Konuşmasında Giresun'daki sel felaketiyle ilgili son durumu aktaran Erdoğan, 5 kişinin hayatını kaybettiğini söyledi. Bakanların ve vekillerin bölgede inceleme yaptığını belirten Erdoğan, ''Bakanlarımın bana söylediği 'Biz bunu yaşamadık' diyorlar. O kadar ağır bir felaket...'' ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yeni Deniz Sistemleri Teslim Töreni'ne katıldı. Tuzla'daki Desan Tersanesi'ndeki törene Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, Desan Tersanesi Yönetim kurulu Başkanı Cenk Kaptanoğlu da katıldı.

Erdoğan törende yaptığı konuşmasında, "Son dönemde sınırlarımız içinde ve dışında elde ettiğimiz pek çok başarı savunma sanayimizdeki başarıdan kaynaklanıyor. Teknolojik bağımsızlık her zamankinden daha değerli hale gelmiştir. Savunma sanayii duraklamayı kaldıracak bir alan değildir sürekli daha yeniyi gelişmişi üretmek zorundayız. Kamu ve özel sektör savunma sanayi kuruşlarımızın her ürettiği geleceğimize daha güvenli bakmamız sağlıyor. Türkiye gerilimlerin en çok yaşandığı coğrafyanın tam ortasında. Böyle bir alanda ancak güçlü olursak ayakta kalabiliriz" dedi.

"MİLLETİMİZ 2023'DE DE HEM İÇERDEKİ HEM DIŞARIDAKİ FAŞİST KAFALARA GEREKLİ DERSİ VERECEKTİR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ülkemizin bu nüfusundan ve gücünde rahatsız olanlar artık gizlemeye, saklamaya bile gerek duymadıkları cüretkarlıkla her türlü yöntemi kullanıyor. Geçmişte aldıkları derslerden yetinmeyenlerin şimdi gözü 2023'e diktikleri görünüyor. Milletimiz 2023'de de hem içerdeki hem dışarıdaki faşist kafalara gerekli dersi verecektir. Biz bugüne kadar milli iradenin üzerinde bir güç tanımadık. Türkiye'nin demokratik hukuk devletine yönelik her saldırıyı yenerek yolumuza devam edeceğiz" diye konuştu.

Erdoğan, "Türkiye'nin ek amacı kendisinin ve dostlarını meşru haklarını koruyacaktır. Savunma sanayimizi dışa bağımlılıktan kurtarmak için verdiğimiz emeklerinin karşılığını birere birer salmaktan gurur duyuyoruz" dedi.

"GELİŞMELERİ YÖNLENDİREN BİR ÜLKE OLMAMIZ HENÜZ BAŞLANGIÇTIR"

Erdoğan, dünyanın ilk 100 savunma sanayi şirketi listesinde 7 firma ile temsil edildiğine dikkat çekerek, "Bölgesinde oyun kuran, bozan, gelişmeleri yönlendiren bir ülke olmamız henüz başlangıçtır. Deniz, savunma sanayiinde mesafe kat ettiğimiz alanlardan biridir" dedi. Erdoğan, Türkiye'nin dünyada kendi savaş gemisini tasarlayıp üretebilen 10 ülkeden biri olduğunu ifade etti.

UÇAK GEMİSİ ÇAĞRISI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu yıl sonunda test ve eğitim gemimiz Ufuk'u göreve alacağız. Önümüzdeki yıl Anadolu denizlerimizde olacak. Anadolu'yu inşa ettik, bir de artık 1 veya 2 belki daha fazla uçak gemisi de inşa edelim. Her halde yaparız değil mi? Denizlerde ihtiyacımız var, sadece Anadolu yetmez değil mi?" diye konuştu. Erdoğan, "Savunma sanayiinde takip eden değil, takip edilen bir üst aşamaya artık geçmemiz gerekiyor" dedi.

GİRESUN'DAKİ SEL FELAKETİ

Erdoğan, Giresun'da yaşanan sel felaketi ile ilgili olarak, "İlk aldığımız haberlerde 5 ölümüz var. Yaralılarımızın sayısı 12 civarında. Kurtarılanlar 150'ye yakın. Aynı zamanda Rize'de de sel felaketi var, benim ilçem de dahil. Allah ölenlerimize rahmet eylesin, yaralılarımıza şifalar versin. Devlet olarak tahribatı hep birlikte aşarız. Ben 3 bakanıma talimat verdim, orada çalışmalarını sürdürüyorlar. Bir taraftan yıkılan köprüler var, bir taraftan yıkılması gereken köprüler var. Bir an önce bunları aşalım. Bakanlarımızın bana söylediği; 'Biz bunu yaşamadık, o kadar ağır bir felaket" diye konuştu.

"ULUSLARARASI HUKUKA VE İYİ KOMŞULUK ANLAYIŞIYLA BAĞDAŞMAMAKTIR"

Milli Savunma Bakanı Akar da törende bir konuşma yaparak, "Yunanistan'ın Ege ve Akdeniz'de sadece kendi çıkarlarını gözeten tek ve yanlı yaklaşımları akla, uluslararası hukuka ve iyi komşuluk anlayışıyla bağdaşmamaktır. Kimse en uzun kıyı şeridine sahip olan ülkemizi Akdeniz'de kendi sahil şeridinden hapsedemeyecektir. Mısır ile Yunanistan arasında yapılan her iki ülke halkına kaybettiren anlaşma yok hükmündedir" dedi.

TESLİMİ YAPILAN BOTLAR

Tamamen yerli tasarıma sahip olarak inşa edilen; 2 adet yeni SAT botu ve 8 adet süratli devriye botunun tümü Deniz Kuvvetleri Komutanlığına teslim edildi. Yerli ve özgün tasarımlarıyla dünyada sayılı botlar arasına giren ürünler ihracat alanında da başarılara imza atıyor. Botlar, Ege Denizinde ve Gölcük'te yoğun ve başarılı bir şekilde görevlerini yerine getiriyor.

Botlar, 90 metre derinliğe kadar her biri asgari 3 dalgıcın aynı anda dalış yapmasına imkan sağlayacak, dalgıç personelin sığ su ve derin su uygulamalı dalış eğitimlerinde kullanılacak. Kazalarda kurtarma dalgıçlığı ve acil müdahale yapabilecek, karaya oturan ve batan denizaltı gemilerinin yerlerinin belirlenmesinde görev alabilecek 2 adet bot Deniz Kuvvetleri Komutanlığına teslim edildi. Üniversite-kobi-sanayi işbirliği ile ilk kez yerli bir pervane dizayn ve imal edilerek Türk Loydu tarafından klaslanmıştır. Proje Kapsamında deniz altından yardım sinyali gönderen bir denizaltıyı bulmak için yerli olarak üretimi sağlanan Akustik İzleme ve Yakalama Sistemi geliştirildi.