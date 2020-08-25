1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

MEB, asker eşlerine özür durumu yer değiştirmelerinde il/ilçe emri vermek zorunda mıdır?

MEB, zorunlu yer değiştirmeye tabi tutulan meslek mensuplarının öğretmen eşlerine, özür durumu yer değiştirmelerinde, tercih ettikleri il veya ilçede boş kontenjan yoksa veya yapılan tercihlere hizmet puanı üstünlüğüne göre atanamamışsa, il/ilçe emri vermek zorunda mıdır?
 25 Ağustos 2020 10:00
Yazdır
MEB, asker eşlerine özür durumu yer değiştirmelerinde il/ilçe emri vermek zorunda mıdır?

Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin "Mazeret ve engellilik durumuna bağlı yer değiştirmeler" başlıklı 49. maddesi 1.fıkrasında; "(1) Öğretmenlerin; aile birliği, sağlık, can güvenliği mazeretlerine veya engellilik durumuna bağlı yer değiştirmeleri hakkında, Devlet Memurları Kanunu ile Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelik hükümleri uygulanır." hükümleri bulunmaktadır.

Aynı yönetmeliğin "Hüküm bulunmayan haller" başlıklı 63. maddesi 1.fıkrasında ise; "(1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde 19.4.1983 tarihli ve 83/6525 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelik hükümleri uygulanır." hükümleri bulunmaktadır.

Dolaysıyla "MEB, asker eşlerine özür durumu yer değiştirmelerinde il/ilçe emri vermek zorunda mıdır?" sorumuza cevap aramak için Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine bakmak durumundayız.

Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmeliğinin "Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarda Gözönünde Bulundurulacak Hususlar" başlıklı 9. maddesindeki; "Yer değiştirme suretiyle atanmalar, Devlet Memurlarının dengeli bir şekilde dağılımını sağlamak için öğrenimi, uzmanlığı, iş tecrübesi, mesleki bilgisi gibi özellikleri ile boş kadro durumu gözönünde bulundurularak kurumlarınca hazırlanan bir plan dahilinde yapılır.

İlgili mevzuatı uyarınca zorunlu yer değiştirmeye tabi tutulan eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfı, mülki idare amirliği hizmetleri sınıfı, jandarma hizmetleri sınıfı, sahil güvenlik hizmetleri sınıfı ve emniyet hizmetleri sınıfına giren memurlar, Türk Silahlı Kuvvetlerine mensup subay ve astsubay, uzman jandarma ve uzman erbaşlar ile hakim ve savcıların görev süresiyle sınırlı olmak üzere atandıkları yere, memur olan eşinin atanmasında mevzuatı uyarınca yürürlüğe konulan norm kadro sayılarına ilişkin hükümler uygulanmaz." hükümlerine göre yukarıda tek tek sayılan zorunlu yer değiştirmeye tabi tutulan meslek mensupların öğretmen eşleri norm kadro sayılarına ilişkin hükümler uygulanamaz.

Dolayısıyla yukarıda tek tek sayılan zorunlu yer değiştirmeye tabi tutulan meslek mensuplarının öğretmen eşlerinin eş durumundan özür durumu yer değiştirmelerinde, tercih edilen il veya ilçede boş kontenjan yoksa veya yapılan tercihlere hizmet puanı üstünlüğüne göre atanamamışsa, il/ilçe emri vermek zorundadır.

Bu hükümlere göre; "ilde alanınızda boş kontenjan bulunmadığında başvuru yapamazsınız" uyarısı alanlar ile tercih yaptıktan sonra "Tercihlerinize puan yetersizliğinden atanamadınız." uyarısı alan zorunlu yer değiştirmeye tabi tutulan meslek mensuplarının öğretmen eşlerinin yukarıdaki durumu belirterek il veya ilçe emri talebinde bulunması gerekmektedir.

Ahmet KANDEMİR
Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
6 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Öğretmenlerin eş durumu özründe 360 günlük sürenin aynı yerde doldurulması şart mıdır?
11 Ağustos 2020 10:11		 Sağlık özründen il dışı nakil isteyen öğretmen verilen cevap!
20 Mayıs 2020 11:00
Öğretmenlerin, yer değiştirme taleplerinde, tek sorun hizmet puanı mı?
19 Mayıs 2020 11:59		 İller arası yer değiştirmeler için MEB'e öneri
12 Mayıs 2020 10:00
Öğretmenin, evladının vefatı halinde il içi yer değiştirme talebi ne zaman değerlendirilir?
10 Mayıs 2020 15:00		 Öğretmenlere yer değiştirme tavsiyeleri
03 Aralık 2019 11:10
MEB'den, 'sözleşmeli öğretmenlere yolluk ödemeyin' yazısı
25 Kasım 2019 11:00		 İstifa eden yönetici, bir okula öğretmen olarak atandıktan ne kadar süre sonra il içi yer değiştirme isteğinde bulunabilir?
16 Ekim 2019 10:05
Hangi öğretmenlerin yer değiştirmelerde öncelik hakkı vardır?
14 Ekim 2019 00:05		 İl içi tayinlerde sıra sistemi yeniden getirilmelidir
16 Ocak 2019 11:05
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
11:12 - Mahkemelere dışardan görevlendirilen sosyal hizmet görevlilerine ücret ödenir mi?10:57 - Bakan Varank: Canlanmaya süreklilik kazandıracağız10:56 - Gram altın 460 lira seviyelerinde10:49 - Bakan Selçuk: Sel felaketi için 2,5 milyon TL aktaracağız10:45 - İnternet kullanıcısı arttı10:45 - Kazada yaralanan yayaya ilk müdahaleyi telefon bayisinde çalışan kadın yaptı
10:42 - İş Bankası bile SEO yapmaya başladı10:40 - Aile hekimlerinden risk grubundaki çalışanlara rapor uyarısı10:38 - İstanbul'da otobüste kadına tokat! Kimse müdahale etmedi10:31 - Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 23 milyon 818 bini geçti10:22 - Sel felaketinin ardından uzmanlardan içme suyu uyarısı10:21 - İstanbul'da eylem hazırlığındaki DEAŞ'lı yakalandı
10:19 - Bakan Karaismailoğlu'ndan sel felaketi açıklaması10:17 - Bakan Pakdemirli: Adana Kozan'daki orman yangını kontrol altına alındı10:14 - Fatih Sultan Mehmet tablosu İstanbul'a ulaştı10:01 - Borsa güne yükselişle başladı10:00 - Eşi emekli olan öğretmen il içi özür durumu yer değiştirmesine başvurabilir mi?
10:00 - MEB, asker eşlerine özür durumu yer değiştirmelerinde il/ilçe emri vermek zorunda mıdır?
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Anında market ürünü teslimatında hangisini daha çok beğeniyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Virüs bulaştıktan sonra, en yoğun kaçıncı günde kendini hissettiriyor?
MEB, özür durumu tayinlerini gece yarısı açıkladı
İbrahim Kalın: Yeni müjdeler gelebilir...
HDP'li Tuma Çelik'in Whatsapp mesajları ortaya çıktı!
300 Adıyaman cezaevi personeli il dışına nakil edilecek
Nihat Hatipoğlu koronavirüse mi yakalandı?
FOX TV'nin yeni ana haber sunucusu canlı yayında veda etti
Trump'tan Rahip Brunson ile ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'a övgü
Bu kez de ağabeyi doktoru darp etti
Kodlama yöntemiyle TSK'ya sızdılar
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
pazar durgunluğu 1
corona virüs cezalarının silineceği kanısı 1
sarımsak 1
ruhumu ve bedenimi dengeleyeceğim 2
baş ağrısı 1
canlı yayında intihar etmek 1
23.08.2020 Giresun'da sel felaketi 3
fatih portakal'ın fox tv'den istifa etmesi 2
Onursal koordinatör 1
demet akalın 2
SON İLANLAR
İstanbul Üniversitesi Cerrahpşa Rektörlüğü 30 İşçi Alacak
Gemlik Daniş Ekim Öğretmenevi İşçi Alacak
Gazi Üniversitesi sözleşmeli 9 bilişim personeli alacak- Güncellendi
Türkiye İstatistik Kurumu 50 uzman yardımcısı alacak
İçişleri Bakanlığı 100 kaymakam adayı alacak
İstanbul Üniversitesi - Cerrahpaşa sözleşmeli 86 sağlık personeli alacak- Güncellendi
İzmir Bakırçay Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Tekirdağ Kapaklı Belediyesi Engelli 2 İşçi Alacak
Osmaniye Yarbaşı Personel Aş. 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Pınar Eğitim Kurumları Elektrik Teknisyeni Alacak
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alacak
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alacak
English Time Dil Okulları Öğretmen ve Personel Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam