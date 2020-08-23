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Düğünde kavga çıktı, gelin ve 2 kişi hastanelik oldu

Denizli'de düğün sırasında iki aile üyeleri birbirlerine girdi. Sandalyelerin havada uçuştuğu düğünde tarafları polis ekipleri güçlükle ayırdı. Polis ekiplerinin coplu müdahalesinin ardından bir şahıs "Hiçbir şey olmamış gibi yapıyoruz" demesi dikkat çekti.
 23 Ağustos 2020 15:38
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Düğünde kavga çıktı, gelin ve 2 kişi hastanelik oldu

Denizli'de düğün sırasında iki aile üyeleri birbirlerine girdi. Sandalyelerin havada uçuştuğu düğünde tarafları polis ekipleri güçlükle ayırdı. Polis ekiplerinin coplu müdahalesinin ardından bir şahıs "Hiçbir şey olmamış gibi yapıyoruz" demesi dikkat çekti.

Olay, Pamukkale ilçesi Anafartalar Mahallesinde meydana geldi. Düğünün bitmesine dakikalar kala iki aile üyesi gençler arasında henüz bilinmeyen bir sebepten ötürü tartışma çıktı. Kısa sürede tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine taraflar birbirlerine sandalyeler ile saldırdı. Çevredeki vatandaşlar, ayırma çabalarının sonuçsuz kalması üzerine polis ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve Yunus timleri sevk edildi. Polis ekipleri tarafları ayırmaya çalıştı. Polis ekiplerinin tüm uğraşlarına rağmen taraflar ayrılmayınca coplarla müdahale etti. Olaylar bir kişi kafasından aldığı darbe ile yaralanırken gelin ve misafirlerden bir kişi fenalık geçirerek bayıldı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları ve fenalık geçiren iki kişiyi Denizli Devlet Hastanesine kaldırdı.

"Hiçbir şey olmamış gibi yapıyoruz"

Polis ekiplerinin tarafları ayırması üzerine iki taraf evlerine dağıldı. O sırada polis ekipleri iki aile üyesini barıştırma k için çaba sarf etti. Gelin ve damat tarafında aile büyükleri gelerek barıştı. O esnada bir şahsın "Bugün burada hiçbir şey olmamış gibi yapıyoruz" demesi ise dikkatlerden kaçmadı.

Öte yandan, hastaneye kaldırılan kişilerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
İhlas Haber Ajansı
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