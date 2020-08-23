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Kovid-19'u atlatan Bilgiç: Ayağa bile kalkamıyordum

Kovid-19'u atlatan 83 yaşındaki Bilgiç, Yoğun bakım servisinde tedavi görürken kıpırdadığım zaman kablolar ayaklarıma dolanıyordu. Ayağa bile kalkamıyordum. Nefes alıyordum ama şimdiki nefes gibi değildi. 10 gün yemek yiyemedim." dedi.
 23 Ağustos 2020 15:42
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Kovid-19'u atlatan Bilgiç: Ayağa bile kalkamıyordum

Toplu yemek organizasyonunda yakalandığı yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) yenen Ahmet Bilgiç, hastalığı geçirdikten sonra ikinci hayatını yaşamaya başladığını söyledi.

AA muhabirine yaşadıklarını anlatan 83 yaşındaki Bilgiç, kronik rahatsızlığının bulunmamasına rağmen rahatsızlığı döneminde çok zor zamanlar geçirdiğini belirtti.

"Hastalıktan sonra adeta cennette yaşıyor gibiyim"

Şanlıurfa'dan Eskişehir'e gelmek için yola çıktığında bir yemek daveti için Yozgat'ta konakladığını belirten Bilgiç, şöyle devam etti:

"Hastalığı yemek davetinde kaptım. Eskişehir'e geldiğimde rahatsızlandım. Hasta oluncaya kadar hiçbir rahatsızlığım yoktu. Yunus Emre Devlet Hastanesinde tedavim başladı. Bu süreçte çok zorluklar yaşadım. Yoğun bakım servisinde tedavi görürken kıpırdadığım zaman kablolar ayaklarıma dolanıyordu. Ayağa bile kalkamıyordum. Nefes alıyordum ama şimdiki nefes gibi değildi. 10 gün yemek yiyemedim. Hastalığı geçirdikten sonra adeta cennette yaşıyor gibiyim. İkinci hayatım cennet hayatı gibi."

Bilgiç, hastalanmadan önce Şanlıurfa'da maskesiz asla sokağa çıkmadığını, sosyal mesafeye de her zaman dikkat ettiğini söyledi.

Televizyonda, maskesiz dolaşanları ve sosyal mesafe kuralına uymayanları gördüğünde üzüldüğünü dile getiren Bilgiç, "6 çocuğum, 9 torunum var. Tedavi sürecimde torunlarımı çok özledim. Burnumda tütüyorlar. İnsanlar sevdiklerini özlemek istemiyorsa maske takmaya ve sosyal mesafeye dikkat etsin." dedi.

Maskeyle gezmenin, yoğun bakımda tedavi görmekten daha kolay olduğunu ifade eden Bilgiç, yoğun bakımda yaşamamak için maske takmaya ve sosyal mesafeye dikkat edilmesi gerektiğine dikkati çekti.

Bilgiç, tedavi sürecinde kendisinden ilgilerini eksik etmeyen sağlık personeline teşekkür etti.

"Yoğun bakım hiç sevimli bir ortam değil"

Yunus Emre Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Mustafa Karagülle ise Ahmet Bilgiç'in ateş ve öksürük şikayetiyle Kovid-19 Acil Servisine geldiğini, testin pozitif çıkmasıyla tedavi sürecinin başladığını aktardı.

Bilgiç'in hastaneye geldiğinde akciğerlerinin çok kötü durumda olduğu, solunum sıkıntısı da bulunduğu bilgisini veren Karagülle, şöyle konuştu:

"Yoğun bakımda 10 günlük tedavi süreci oldu. Bu süreçte immün plazma da dahil olmak üzere her türlü tedaviyi uyguladık. Özellikle immün plazma tedavisiyle ciddi bir iyileşme sağlandı. Solunum sıkıntısı geçtiğinde de yoğun bakımdan çıkarttık. Tedaviye iyi yanıt verdi. İleri yaşında ciddi bir Kovid-19 enfeksiyonu geçirmesine rağmen zorlu yoğun bakım sürecini atlatarak servise çıkması bize umut verdi.

Yoğun bakım hiç sevimli bir ortam değil. Lütfen vatandaşlarımız sosyal mesafe ve maske kuralına uysun. Sağlık Bakanlığımızın uyarılarına dikkat edelim. Toplu katılımla yapılacak organizasyonları erteleyelim ve onlardan uzak duralım. Çocuklarımızı sevmek istiyorsak, onları sağlıklı görmek istiyorsak, maske, mesafe ve sosyal izolasyon kurallarına uyalım."
Anadolu Ajansı
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