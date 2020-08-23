Muğla'nın sahillerinde 'sıcak hava' yoğunluğu
|23 Ağustos 2020 15:50
|Yazdır
Hava sıcaklığının 33, deniz suyu sıcaklığının 24 derece ölçüldüğü Bodrum ilçesinde serinlemek isteyenler sahillere akın etti.
İlçedeki Paşatarlası, Kumbahçe, İçmeler, Gümbet, Bitez, Ortakent ve Göltürkbükü sahillerinde denize giren tatilciler, yoğunluk oluşturdu.
Sahil bandında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri dolayısıyla maske denetimi yapan polis ekipleri, vatandaşları ve turistleri sosyal mesafe kuralına uymaları konusunda uyardı.
Hava sıcaklığının 36, deniz suyu sıcaklığının 28 derece ölçüldüğü Fethiye ilçesindeki plajlarda da yoğunluk yaşandı Bazı turistler Ölüdeniz Mahallesi'ndeki Kumburnu ile Belcekız plajlarında denize girdi, kumsalda güneşlendi.
Adrenalin tutkunları ise Babadağ'dan yamaç paraşütüyle uçuş yaparak, eşsiz Ölüdeniz manzarasını izleme fırsatı buldu.
Marmaris'in İçmeler, Uzunyalı sahilleriyle, Marmaris Belediyesi Halk Plajı'na gelen tatilciler, denize girip güneşlendi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Selin vurduğu Giresun'da esnaf da zor durumda
23 Ağustos 2020 16:04
|Gastronomi kentinin yeni lezzeti 'tahinli baklava'
23 Ağustos 2020 15:58
|Görevler şaşkına döndü... Evin balkonunu haraya çevirmişler
23 Ağustos 2020 14:12
|Koronavirüs hastasının bahçesinde hasatı jandarma yaptı
23 Ağustos 2020 14:08
|Bursa'da sosyal mesafesiz düğün kameralara yansıdı
23 Ağustos 2020 13:24
|Uzmanlar uyarıyor! Doluluk oranı yüzde 50'nin altına düştü
23 Ağustos 2020 12:49
|Giresun'da can kaybı 4'e çıktı
23 Ağustos 2020 12:13
|Firdevs ninenin gözyaşı döktüğü yanmış ağaçların yerinde fidanlar yeşeriyor
23 Ağustos 2020 12:09
|MSB: Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait helikopter Giresun'da görevlendirildi
23 Ağustos 2020 12:05
|Borç aldığı arılarla başladığı bal üretiminde taleplere yetişemiyor
23 Ağustos 2020 12:01