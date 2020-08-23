Selin vurduğu Giresun'da esnaf da zor durumda

MESLEK LİSELERİNDE 'ALAN' KARMAŞASI Meslek liselerinde salgın nedeniyle mesleki derslerin ve atölye çalışmalarının yüz yüze seyreltilmiş olarak, kültür derslerinin ise uzaktan eğitimle alınması önerisini belirtmekle birlikte meslek liselerinde 9. sınıfta "Alana" (mesleğe) başlanılması kararının Tebliğler Dergisinde yayınlanmasından 5 aya yakın vakit geçmesine karşın hiçbir resmi açıklama yapılmamıştır. Meslek lisesi 9. sınıfa kaydolan öğrenci hangi Alanda eğitim alacaktır. Bu "Alan" nasıl seçilecektir. 9. sınıftaki "Alanın" dersleri ve müfredatı (modülleri) nedir? Bilinmemektedir. Okul idarecileri bu belirsizliği ortadan kaldırmak adına öğrencilerden tercih listesi dilekçesi almaktadırlar. Öğretmenlerin haftalık ders programları hazırlanırken 9. sınıftaki meslek derslerinin ne olduğu, hangi dersler olduğu, kaçar saat olduğu bilinmediğinden, öğrenciler seçecekleri alanlarda gruplara ayrılarak ders programları yapıldığından hem öğretmenlerin ders programları yapılamamakta hem de ekim ayında norm kadrolar belirlenemeyecektir.