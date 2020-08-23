Doğu Karadeniz için sağanak uyarısı
Trabzon, Giresun, Artvin ve Rize çevreleri ile ilçelerinde, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.
|23 Ağustos 2020 16:05
|Yazdır
Meteoroloji 11. Bölge Müdürlüğünden yapılan değerlendirmeye göre, Rize ve Artvin'in sahil kesimi ile Giresun'un doğusunda çok kuvvetli, Trabzon'un doğu ve batı ilçelerinde yer yer kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış olacağı öngörülüyor.
Meydana gelebilecek sel, heyelan, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli olmaları istendi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|'İstanbul'da ağır ve yıkıcı deprem beklenmiyor'
23 Ağustos 2020 16:56
|Emekli astsubay: Taziyede maske takmamakla hata yaptım
23 Ağustos 2020 16:27
|Kovid-19'u atlatan Bilgiç: Ayağa bile kalkamıyordum
23 Ağustos 2020 15:42
|Küçük Çamlıca TV Radyo Kulesi için geri sayım sürüyor
23 Ağustos 2020 14:52
|Giresun şehidinin ateşi Çanakkale'ye düştü
23 Ağustos 2020 13:12
|Erdoğan'dan, Giresun'da yaraların sarılması talimatı
23 Ağustos 2020 12:04
|KDV indirimi yeme-içme sektöründe hareketliliği yüzde 20 artırdı
23 Ağustos 2020 11:33
|Koronavirüs ikizleri ayırdı... Aile cenazeye bile gidemedi
23 Ağustos 2020 11:10
|Bakan Pakdemirli 3 ili uyardı: Yağışların akşama kadar sürmesini bekliyoruz
23 Ağustos 2020 10:35
|Türk Kızılay Toplum Merkezleri'nin maske üretimi 1 milyonu geçti
23 Ağustos 2020 09:59