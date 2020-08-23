'153 vatandaş kurtarıldı, 11 vatandaşımız halen kayıp'

Giresun'da şiddetli yağış sonrası meydana gelen sel felaketinin ardından arama-kurtarma çalışmaları ile enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sel felaketinde ölü sayısının 5'e yükseldiğini açıkladı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum bölgede çalışmaları yakından takip ediyor.

3 bakan bölgeden gazetecilere açıklamada bulundu.

İçişleri Bakanı Soylu: 11 vatandaşımız kayıp

Bakan Soylu, yaptığı açıklamada, 11 vatandaşın kayıp olduğunu bildirdi. "Bölgede kurtarılanların sayısı ise 153'e yükseldi. Cumhurbaşkanımızın talimatı net, bu yaraları birlikte saracağız. " dedi.

Bakan Kurum: Vatandaşlarımıza 2 milyon lira hibe desteği sağlıyoruz

Bakan Kurum, "Şu an fiilen sahada 45 ekibimiz var. Yaklaşık 90 kişiden oluşan ekibimiz hasar tespit çalışmalarını başlatmış durumdalar. Bu çerçevede yapmış olduğumuz 378 binanın hasar tespitinde Doğankent'te 4 yıkık, 200 az hasarlı; Dereli'de 3 yıkık, 152 az hasarlı; Yağlıdere'de 10 yıkık 9 az hasarlı olmak üzere toplamda 17 yıkık, 361 az hasarlı bina tespiti yaptık şu ana kadar. Dere güzergahı üzerindeki 20 adet binayı boşaltıyoruz. Doğankent'te de heyelan riski altında olan 11 binanın boşaltım işlemini yapıyoruz. Vatandaşlarımıza 2 milyon lira hibe desteği sağlıyoruz. Bölgede konut inşasına başlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Bakan Pakdemirli: Tarımsal hasar beklediğimizden daha az

Bakan Pakdemirli, "Çiftçimizin fındıkla ilgili kayıpları konuları konuşuldu. Hasar tespit çalışmalarımız sürüyor. Tarımsal hasar beklediğimizden daha az. Meteorolojik uyarılara mutlaka dikkat edilmeli. Kendimizi korumamız gerekiyor. Trabzon, Rize ve Artvin'de de çok kuvvetli ve yer yer kuvvetli yağış bekliyoruz. Yağışların devam etmesi bekleniyor. Giresun özelinde çok önemli bir yağışımız olmayacak gibi gözüküyor. Bölgeye 5 milyon lira destek sağlamaya karar verdik. " diye konuştu.