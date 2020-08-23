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İstanbul'da cadde ve sokaklarda 'drift' terörü

(Özel) İstanbul'da cadde ve sokaklarda "drift" terörü kamerada
 23 Ağustos 2020 16:47
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İstanbul'da cadde ve sokaklarda 'drift' terörü

İstanbul'un çeşitli noktalarında otomobilli magandalar, sokak ve caddelerde dakikalarca "drift" diye tabir edilen yanlama hareketi yaparak terör estirdi. Magandalar o anları kaydettirip, bir de sosyal medyadan yayınladı.

İstanbul'da otomobille trafiğe çıkarak sokak ve caddelerde kuralları hiçe sayan magandalara yenileri eklendi. Ağır para cezaları ve uygulamalara rağmen mega kentte trafik terörü devam ediyor. Son olarak Çatalca Kabakça Mahallesi Beypınarlar Caddesi girişinde lüks otomobilli bir maganda, yol üzerinde dakikalarca "drift" diye tabir edilen yanlama hareketi yaptı. Tozu dumana katan maganda, çıkarttığı sesle de çevreye rahatsızlık verdi. Beykoz Çubuklu Mahallesi'nde işlek bir cadde üzerinde kaydedilen bir başka görüntüde ise, lüks otomobilli bir maganda güpegündüz kavşakta araçlar seyrettiği esnada saniyelerce yanlama yaptı. Vatandaşların şaşkına döndüğü olayda ortalık dumana boğuldu.

Mega kentte terör estirdiler

Sancaktepe'de de iki ayrı maganda sokak arasında drift yaparak trafiği tehlikeye düşürdü. İstanbul'da bir başka otomobilli maganda ise yine sokak arasında drift yaparak terör estirdi. Beylikdüzü'nde de iki otomobil sürücüsü kavşakta bir süre yanlama yaptı.

Polis magandaların peşinde

Hem kendi hem de diğer sürücülerin canını tehlikeye atan magandalar, şov uğruna yapmadığını bırakmadı. Ortalığı dumana boğan magandalar, kendi etrafında dönerek kuralları hiçe saydı. Magandalar o anları kaydettirip, bir de sosyal medyada yayınladı.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, drift yapan şahısları yakalamak için çalışma başlattı.
İhlas Haber Ajansı
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