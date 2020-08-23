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Bursa'da tarihi kapalı çarşıda yangın çıktı
Bursa'da Eski Bakırcılar Kapalı Çarşı'daki bir iş yerinde çıkan yangında hasar oluştu.
|23 Ağustos 2020 17:20
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Bursa'da Eski Bakırcılar Kapalı Çarşı'daki bir iş yerinde çıkan yangında hasar oluştu.
Hanlar Bölgesi'nde yer alan kapalı çarşıda elbise satışı yapılan bir iş yerinde elektrik kontağından yangın çıktı.
İş yerindeki çalışanların haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın nedeniyle oluşan dumandan dolayı çarşıdaki esnaf ve vatandaşlar tahliye edildi.
İtfaiye ekiplerinin kısa sürede söndürdüğü yangın nedeniyle iş yerinde hasar meydana geldi.
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