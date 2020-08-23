1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Kendine has yöntemle 29 günde okuma-yazma öğretiyor

Çorum'un Osmancık ilçesinde sınıf öğretmeni Nuri Kanıtemiz, kendi geliştirdiği yöntemle 29 günde okumayı ve yazmayı öğretiyor.
 23 Ağustos 2020 17:40
Yazdır
Kendine has yöntemle 29 günde okuma-yazma öğretiyor

Çorum'un Osmancık ilçesinde sınıf öğretmeni Nuri Kanıtemiz, kendi geliştirdiği yöntemle 29 günde okumayı ve yazmayı öğretiyor.

Osmancık ilçesinde bir ilkokulda sınıf öğretmenliği yapan Nuri Kanıtemiz, kendi geliştirdiği yöntemle öğrencilerine okuma yazmayı 29 günde öğretiyor. Uyguladığı yöntemle öğrencilerinin 29 günde kalıcı okuma yazma öğrendiklerini belirten Kanıtemiz, 20 yıllık meslek hayatında veli, öğrenci ve öğretmende oluşan kaygıları bu sene birinci sınıfa başlayacak olan kendi çocukları için de duyduklarını belirterek, "29 gün 29 harf, okumayı öğreniyorum" adlı kitabında uyguladığı yöntemi anlattı. Kanıtemiz, "Bir eğitimci ve bir öğrenci velisi olarak çocukların eğitim hayatıyla ilgili birtakım kaygılarımız elbette ki oluyor. Çocukların ne zaman ne kadar sürede okuma ve yazma öğrenebileceklerini ister istemez düşünebiliyoruz. 20 yıllık eğitim hayatımın 10 yılında birinci sınıf öğrencilerini okuttum ve kısa sürede okuma yazma öğrenmelerini sağlayacak yöntemi de o yıllarda geliştirdim. Bu yöntemle şimdiye kadar okuttuğum öğrencilerim kalıcı olarak okuma ve yazmayı 29 günde söktüler. Her ne kadar eğitimci de olsak aynı zamanda bir anne ve babayız, kızlarım da bu dönem birinci sınıfa başlayacaklar. Ağustos ayının başlarında eşim ile çocuklarımızın eğitim hayatlarını konuştuğumuz bir sohbette eşim bana okullar açılmadan 29 günde okuma yazma yöntemimi kızlarımız üzerinde uygulamamı istedi. Ben de kendisine kaygılanmaması gerektiğini ve uyguladığım yöntemle çocuklarımızın okullar açılmadan okuma yazma öğrenebileceklerini söyledim. Bu seferde eşim çocuklarımızın akranlarından önde gitmelerinin onları olumsuz etkileyebileceği kaygısına düştü. Yine kaygılarının yersiz olduğunu, kızlarımı okutacak olan öğretmenlerin istediği taktirde sınıflarındaki diğer öğrencilere de bu yöntemi aktarabileceğimi söyledim. Tabii bu konuşmamda eşime yetersiz geldi ve bana 'Bu tecrübelerini ve yöntemini bir kitap haline getirmelisin, tüm çocuklar faydalanmalı' dedi. Eşimin teşvikleri ve ısrarıyla kendi okuttuğum öğrencilerimde uyguladığım yöntemi velilerin, öğrencilerin ve meslektaşlarımın faydalanması için kaleme aldım. Böylece '29 gün 29 harf okumayı öğreniyorum' adlı kitabımız baskıdan çıkmış oldu" dedi.

"Her çocuk doğru teknik ve yaklaşımla daha hızlı ve kalıcı öğrenebilir"

Öğrencilerin yazma ve okuma kabiliyetlerini geliştiren yöntemin kalıcı olduğunu belirten Kanıtemiz, "Her çocuk doğru teknik ve yaklaşımla daha hızlı ve kalıcı öğrenebilir" şeklinde konuştu.

Okuma-yazma sürecinin öngörülenden daha kısa zamanda 29 günde gerçekleştiğini sınıf öğretmenliği sürecinde birebir uyguladığı yöntemle gözlemlediğini belirten Kanıtemiz, "İlkokul birinci sınıfta eğitim verecek öğretmenlerde yıllarca çocukların okuma-yazma öğrenip öğrenemeyeceklerine dair bir baskı oluştuğu bilinen bir gerçektir. Oluşan bu baskı hem öğretmenin çalışma performansını olumsuz yönde etkilemekte hem de velilerde kaygı oluşmasına sebep olmaktadır. Bu kitap, okuma yazma tekniğinde yapılacak küçük bir değişimle öğretmenin ve öğrencinin bu süreci daha kolay ve verimli atlatmasını sağlayacak, okulun daha eğlenceli hale gelmesine katkıda bulunacaktır. Bu çalışmayı ortaya koyarken, Türkçe'nin ses ve kelime yapısı da göz önünde bulunduruldu. Dilimizin sondan eklemeli bir dil olduğu bilinciyle öğrencilerin kelime türetirken kendilerini keşfetmelerine, sözcük dağarcıklarının zenginleşmesine imkan sağlamış ve bu sayede öğrencilerin ezberden uzak, kalıcı, üretken özgün bir öğrenme süreci hedeflenmiştir. '29 gün 29 harf, okumayı öğreniyorum' sloganıyla uyguladığım bu yöntem öğrenciye okuma yazmayı hızlı öğrenmekten öte uzun ve yorucu tekrarlar sonucu öğrencinin okuldan soğumasını engelleyerek onları keşfe yönlendirip, yeni bir şey öğrenmenin hazzına ulaşmasını sağlayacak. Bununla beraber öğrencilerin kazanacağı özgüven öğretmen ve veli üzerindeki kaygıyı da azaltacak. Her çocuk doğru teknik ve yaklaşımla daha hızlı ve kalıcı öğrenebilir. 20 yıllık sınıf öğretmenliğim sürecinde uyguladığım bu sistemle iddia ettiğim süreci birebir yakından gözlemledim. Türkçe konuşmayı başarabilen, 29 görseli Türkçe olarak söyleyebilen ya da ifade edebilen herkes 29 günde okuma ve yazmayı öğrenebilir" dedi.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
'Öğretmenlerin inanmadığı hiçbir çalışma başarılı olamaz'
23 Ağustos 2020 17:18		 Meslek Liselerinde kullanılacak kitaplara yazarlık başvuruları başladı
22 Ağustos 2020 21:11
MEB, kimlerin mesleki çalışmalara katılmayacağını açıkladı
21 Ağustos 2020 15:47		 Öğretmenler, 18 Eylül'e kadar okulda olacak
21 Ağustos 2020 13:52
Sözleşmeli öğretmenlerin sağlık özründen tayini yapılacak
21 Ağustos 2020 13:23		 Simülasyonlu 2020 yılı yaz dönemi öğretmen mazeret tayin robotu yayında
20 Ağustos 2020 08:52
MEB, mazeret tayin başvurularında kontenjanları açıkladı
19 Ağustos 2020 23:19		 Kronik rahatsızlığı olan öğretmenler, seminere katılacak mı?
19 Ağustos 2020 10:02
Testi pozitif çıkan öğretmen, 'hastalığı saklamayın' uyarısı yaptı
18 Ağustos 2020 23:15		 Öğretmenin hobi olarak başladığı arıcılık, mesleği oldu
18 Ağustos 2020 23:14
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
17:40 - Kendine has yöntemle 29 günde okuma-yazma öğretiyor17:21 - Yaban keçisi avı yapan iki avcıya 61 bin 998 lira ceza17:20 - Bursa'da tarihi kapalı çarşıda yangın çıktı17:18 - 'Öğretmenlerin inanmadığı hiçbir çalışma başarılı olamaz'16:56 - 'İstanbul'da ağır ve yıkıcı deprem beklenmiyor'16:50 - Beyoğlu'nda genç kızların maskesiz, tehlikeli yolculuğu
16:47 - İstanbul'da cadde ve sokaklarda 'drift' terörü16:36 - '153 vatandaş kurtarıldı, 11 vatandaşımız halen kayıp'16:27 - Emekli astsubay: Taziyede maske takmamakla hata yaptım16:25 - Korona sürecinde bahçeli yalılara talep arttı16:09 - Aydos Ormanı'na 'Emniyet' kalkanı16:05 - Doğu Karadeniz için sağanak uyarısı
16:04 - Selin vurduğu Giresun'da esnaf da zor durumda16:03 - Çiftçiler tarlalarını cepten takip edebilecek16:00 - Meslek liselerinde 'alan' karmaşası15:58 - Gastronomi kentinin yeni lezzeti 'tahinli baklava'15:50 - Muğla'nın sahillerinde 'sıcak hava' yoğunluğu
15:48 - Uydu ve uzay alanında 800 milyar dolarlık buluşma
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Anında market ürünü teslimatında hangisini daha çok beğeniyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
e-Nabız'dan kronik risk raporu alamayanlar için yeni uygulama
Bakan Kasapoğlu'ndan KYK borçları açıklaması
Menfez çöktü, jandarma aracı dereye düştü: 1 şehit, 4 jandarma ise kayıp
Venezuela'dan 1500 ton peynir ithalatı ne anlama geliyor?
Boşanma davalarında erkekler için emsal karar
İkinci el oto piyasası 1 Eylül'e hazırlanıyor
OHAL Komisyonu'ndan iade alan polisler görevlerine başlamak istiyor
Koronavirüs ikizleri ayırdı... Aile cenazeye bile gidemedi
Ünlü giyim devinde kardeş kavgası... 'FETÖ'cü ve 'hain' deyip CİMER'e şikayet etti
Kadın memurların emekliliğinde 8 Eylül 1999'un önemi
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
whatsapp grupları 1
balkon sefası 1
GÜMÜŞ 1
bana bulaşmaz demeyin 3
karadenizde doğalgaz bulunması 2
Güzel bir haber aldık,hayırlı olsun 2
erdoğan'ın cuma günü açıklayacağı müjde 1
pazar durgunluğu 1
maske takmanın korona virüsünden korumaması 1
giresun 1
SON İLANLAR
Yozgat Bozok Üniversitesi Lisansüstü Öğrenci Alım İlanı
Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Yalova Albel 10 İşçi Alacak
Manisa Albeltaş 4 İşçi Alacak
Kütahya İl Özel İdaresi 8 İşçi Alacak
Kırklareli Bababeski Belediyesi 6 İşçi Alacak
Kastamonu Azdavay 1 İşçi Alacak
İzmir İzenerji Geçici 100 İşçi Alacak
İzmir İzelman 1 İşçi Alacak
İzmir İzelman 93 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Pınar Eğitim Kurumları Elektrik Teknisyeni Alacak
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alacak
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alacak
English Time Dil Okulları Öğretmen ve Personel Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam