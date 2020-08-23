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Adana'da 'kredi kartı' çetesine operasyon: 19 gözaltı
Adana'da, ihtiyaç sahiplerinin kredi kartlarını kullanan ve faizle para veren çeteye düzenlenen operasyonda, 19 kişi gözaltına alındı.
|23 Ağustos 2020 18:01
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Adana'da, ihtiyaç sahiplerinin kredi kartlarını kullanan ve faizle para veren çeteye düzenlenen operasyonda, 19 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, paraya ihtiyacı olanların kredi kartlarını kullanarak, faizle para veren çeteye yönelik operasyon düzenledi.
Şüphelilere ait 17 ayrı adrese baskın düzenleyen polisler, 19 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerin iş yerlerinde yapılan aramalarda; 1 milyon 367 bin 845 TL, 7 bin 696 dolar, 21 bin euro ile farklı banka ve kişilere ait 49 kredi kartı, 11 pos cihazı, 4'ü dolu 6 senet, alacakların bulunduğu 9 ajanda, 1 tabanca, 6 dolu fişek ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki sorgusu sürüyor.
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