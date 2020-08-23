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Şanlıurfa'da 40 milyon lirayı aşkın Kovid-19 cezası kesildi

Şanlıurfa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymayan işletme sahipleri ile vatandaşlara 5 ayda 40 milyonu aşkın ceza uygulandı.
 23 Ağustos 2020 18:28
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Şanlıurfa'da 40 milyon lirayı aşkın Kovid-19 cezası kesildi

Şanlıurfa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymayan işletme sahipleri ile vatandaşlara 5 ayda 40 milyonu aşkın ceza uygulandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, kent genelinde 24 Mart'tan itibaren artan Kovid-19 önlemlerine yönelik denetimler çok sayıda kurum ve kuruluşun desteğiyle sürdürülüyor.

Salgınla mücadele kapsamında kuralları ihlal ettikleri ve bu tutumlarında ısrarcı oldukları belirlenen işletmelere cezai yaptırımlar da uygulanıyor.

Bu kapsamda Şanlıurfa'da, 24 Mart'tan 22 Ağustos'a kadar 5 aylık sürede, 289 bin 263 iş yeri ve riskli alan denetimi yapıldı.

Denetimlerde 1837 iş yeri hakkında işlem yapılırken 33 bin 114 adres kontrol edildi.

Söz konusu 5 aylık dönemde haklarında işlem yapılan kişi sayısı 34 bin 464 olurken, bu iş yeri ve kişilere yazılan ceza miktarı da 40 milyon 167 bin 133 lira oldu.
Anadolu Ajansı
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