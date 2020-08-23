Saç Ekimi Nasıl Yapılır? Nelere Dikkat Edilir?

Saç ekimi uygulaması son yıllarda en çok uygulanan kozmetik cerrahi operasyonlarındandır. Genetik faktörler, çok fazla işlem görmesi ve dış etkenler nedeni ile saçlar geri dönüşsüz olarak kaybedilebilir. Saçların az olması ya da kellik durumu insanları psikolojik olarak olumsuz etkiler. Özgüven eksikliğine neden olur. İlerleyen teknoloji sayesinde kişinin vücudundan alınan kıl kökleri saç olmayan alana ekilir ve kellik durumu yok olur.

Saç ekimi işlemi öncesinde uzman hekim tarafından kişi muayene edilir. Saç olmayan alanlar ve donör bölge belirlenir. Genellikle tercih edilen bölge ense ve iki kulak arkası olan bölgedir. İşlemin ilk adımı greftlerin toplanmasıdır. Donör bölgeye lokal anestezi uygulanır ve greftlerpunch yardımı ile toplanır.

Saç ekimi teknikleri nedir?

Tek seferde yaklaşık 5000 greft ekimi yapılabilir. İşlemden sonra uygulanması gereken bakım konusunda doktorunuz gerekli tavsiyeleri verir. Ekim işleminden yaklaşık altı ay sonra bir seans daha uygulanabilir. Sektörde ekim için uygulanan iki teknik bulunur. DHI ve FUE teknikleridir. Hangi tekniğin uygulanacağına işlemi yapan hekim karar verir.

Saç ekimi operasyonu kimlere uygulanır?

Saç ekimi uygulaması başarılısonuçları olan bir işlemdir. Başarı ile sonuçlanmasının teknik ve kişi kaynaklı faktörleri vardır. Saç dökülmesi belirli bir seviyeye ulaşmış, dökülme tamamen durmuş ve donör bölgesi bulunan kişiler ekim için uygundur. Kronik hastalığı bulunan, tamamen kellik durumu olan, saçlı bölgede dermatit gibi cilt hastalığı olanlar ve kanama pıhtılaşma bozukluğu olan kişilere uygulanmaz.

Ekim işlemi öncesinde bazı hazırlıklar yapılmalıdır. Bu hazırlıklar eksiksiz tamamlanırsa işlem sırasında ve sonrasında büyük avantaj sağlar. Ayrıca ekim yaptırmak isteyen kişiler bir dermatoloğa danışarak bilgi alabilirsiniz.

En iyi saç ekimi merkezi

Saç ekimi yöntemleri tüm dünya genelinde uygulanan yöntemlerdir. Ülkemiz bu alanda dünya genelinde bir üne kavuşmuştur. Dış ülkelerden her yıl binlerce insan ekim yaptırmak için ülkemizi tercih ediyorlar. Sektöre olan talebin artması yüzlere yeni merkezin kurulmasına neden olmuştur. Bu nedenle profesyonel ve güvenilir hizmet veren kurumları tercih etmek çok önemlidir.

Ekim işlemi için merkez seçimi yaparken, daha önceki uygulamaları, işlem için kullanılan teknik, merkezin konumu, kullanılan cihazların teknolojik özellikleri, önceki müşterilerinin yorumları, fiyat politikaları ve başarı oranları sorgulanmalıdır.

Bu nedenle en iyi merkez seçimi yapmak için dikkatli olmalısınız. Uygun fiyatlarda ekim yaptırmak isterken sağlık sorunları ile karşılaşabilirsiniz. Bu nedenle tıbbi hijyen kurallarına uyan, insan sağlığını ön planda tutan ve müşteri memnuniyeti prensibi ile hizmet veren merkezler önceliğiniz olmalıdır. Saç ekimi işlemi cerrahi bir uygulama olduğu için merkez seçimi hayati önem taşır.

Saç ekimi fiyatları

Saç ekimi fiyatları belirlenirken bazı kriterler göz önüne alınır. Bu kriterler;

1- Uygulanacak olan tekniğin özellikleri

2- Ekim sırasında kullanılan tıbbi malzemeler ve ekim için gerekli olan personel sayısı

3- Toplanacak olan greftlerin sayısı, greftlerin saklanması ve greft toplama süresi

4- İşlemin yapıldığı merkezin konumu ve kendi fiyat politikası

5- Saç ekimi işlem sırasında kullanılan tek kullanımlık ürünlerin sayısıdır.

Sıraladığımız bu kriterler saç ekimi fiyatlarını belirlemede yardımcı olur. Fiyatlandırmayı etkileyen en önemli etken merkezin konumu ve başarısıdır. Sürekli olarak tercih edilen merkezler fiyatlarını genellikle yüksek tutar.

İşlemi yaptıracağınız merkeze karar verirken performans ve fiyat karşılaştırması yapmalısınız. Başarılı sonuçlarının oranlarına göre fiyat kıyaslaması yaparsanız doğru karar verebilirsiniz. Sonucundan memnun kalacağınız saç ekimi işlemi ile özgüveninizi geri kazanabilir ve ömür boyu kalıcı olan saçlarınızın tadını çıkartabilirsiniz.

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